Konyaaltı'nda süpürücüler iş başında

14.10.2019 12:38

Konyaaltı Belediyesi, sokak ve cadde temizliğinde yeni bir dönem başlattı. Süpürücü olarak adlandırılan temizlik araçları, İlçenin dört bir yanında çalışmaya başladı.



Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, geçtiğimiz günlerde Konyaaltı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne yaptığı ziyaretinde, 12 olan süpürücü temizlik araç sayısının 50'ye çıkarılması ve ilçenin dört bir yanında çalıştırılması talimatını vermişti. Kısa süre içinde bu talimatı yerine getiren Temizlik İşleri Müdürlüğü, 50 adet süpürücü ile cadde ve sokakların temizliğini yapmaya başladı. İlk olarak Kuşkavağı Mahallesi 555 Sokakta süpürücü ile yapılan sokak temizliği, vatandaş ve esnaf tarafından da memnuniyetle karşılandı.



"Süpürücü temizlik araçlarıyla hem iş gücünden hem de zamandan kazanıyoruz" diyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ayrıca sokak ve cadde temizliğinde çok daha iyi sonuç aldıklarını söyledi. Başkanı Esen, "Bir temizlik görevlisinin daha verimli çalışmasını sağlayacak son derece işi kolaylaştıran bir alet. Temizlik personeli daha az enerjiyle çok daha fazla temizlik yapabiliyor. 12 tane olan bu temizlik araçların sayısını 50'ye tamamlamadık. Şimdi tüm sokak süpürme işini bu şekilde daha çağdaş bir yöntemle yapıyoruz. Vatandaşlarımızda esnafımızda memnun" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA