Konyaaltı'nda Su Kesintisi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Boğaçayı Projesi kapsamında yapılacak imalat çalışması nedeniyle 29 Ağustos Çarşamba günü Konyaaltı İlçesi'ndeki bazı mahallelerde su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanacağını bildirdi.

ASAT Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ASAT'ın Boğaçayı Projesi kapsamında yapacağı olan imalat çalışması nedeniyle 29 Ağustos Çarşamba günü tarihinde 07.00 ile 19.00 saatleri arasında, Konyaaltı ilçesine bağlı bazı mahallelerde su kesintisi olacak. Bazı mahallelerde de basınç düşüklüğü yaşanacak. Çalışmaların erken bitirilmesi halinde sürenin dolması beklenmeden su verilecek.

Su kesintisi yaşanacak mahalleler şunlar: Gürsu, Altınkum, Uluç, Uncalı, Akkuyu, Öğretmenevleri, Toros, Pınarbaşı, Arapsuyu ve Kuşkavağı Mahalleleri.

Basınç düşüklüğü yaşanacak mahalleler şöyle: Gökdere, Liman, Hurma ve Sarısu Mahalleleri - ANTALYA