Konyaaltı'nda 'Ramazan' denetimi
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Konyaaltı'nda 'Ramazan' denetimi

Konyaaltı'nda 'Ramazan' denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Konyaaltı Belediyesi, Ramazan ayında tüketimi artan gıdalara yönelik üretim ve satış yapan iş yerlerine denetimlerini sıklaştırdı.

Konyaaltı Belediyesi, Ramazan ayında tüketimi artan gıdalara yönelik üretim ve satış yapan iş yerlerine denetimlerini sıklaştırdı.

Vatandaşların sağlıklı ve temiz gıdaya ulaşması için yıl boyunca gıda denetimlerini sürdüren Konyaaltı Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla da fırınlarda hijyen, ruhsat ve gramaj denetimini artırdı. Konyaaltı Belediyesi Zabıta ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçede hizmet veren ekmek ile simit fırınları, pasta, börek ve dondurma atölyelerini kontrol etti. Denetimlerde gramaj, un ve katkı maddeleri ile çalışanların ve iş yerlerinin temizlik kurallarına uyup uymadıklarının kontrolü de yapıldı.

"Denetimler sağlık için"

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, vatandaşların gıda ürünlerini daha sağlıklı tüketmeleri için yıl boyunca sürdürdükleri denetimleri Ramazan ayında sıklaştırdıklarını kaydetti. Başkan Esen, "Ramazan ayı boyunca fırın, pasta ve tatlı imalathaneleri, şarküteri ve marketlere yönelik kontrollerimiz devam edecek. Denetimlerimizde, öncelikle insan sağlığını tehdit eden unsurlara dikkat ediyoruz. Hijyen, gramaj ve personel temizliği gibi kurallara uymayan fırınlara gerekli işlemleri yapıyoruz" dedi. - ANTALYA

Konyaaltı'nda 'Ramazan' denetimi
Konyaaltı'nda 'Ramazan' denetimi
Konyaaltı'nda 'Ramazan' denetimi
Konyaaltı'nda 'Ramazan' denetimi
Konyaaltı'nda 'Ramazan' denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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