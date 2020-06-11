Konyaaltı'nda parklar temizlendi
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Konyaaltı'nda parklar temizlendi

Konyaaltı Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında kullanımına kapatılan park ve yeşil alanlarda, yasakların kalkmasıyla hummalı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Konyaaltı'nda parklar temizlendi
11.06.2020 12:02 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:05

Konyaaltı Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında kullanımına kapatılan park ve yeşil alanlarda, yasakların kalkmasıyla hummalı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle korona virüs tedbirleri kapsamında Mart ayı sonunda park ve bahçeler, yeşil alanlarda oturma grupları vatandaşların kullanımına kapatıldı. Tedbirlerin gevşetilmesi, 65 yaş üstündekiler ve 18 yaş altı çocuklara sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından Konyaaltı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, yeşil alanlarda çalışmalarını hızlandırdı. İlçe sınırlarındaki bütün parklarda hummalı bir temizlik çalışması başlatıldı. Ekipler, uzayan çimleri biçerek, çocuk oyun grupları ve oturma alanlarını temizledi. Park alanları düzenli olarak dezenfekte edilecek.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Korona virüs salgınına karşı kontrollü hayata adaptasyon anlamında Konyaaltı Belediyesi olarak gerekli hazırlık çalışmalarını tamamladık. İlk etapta bölgemizdeki park alanlarını temizleyerek çocuklarımızın kullanımına açıyoruz. Park alanlarımız bu süreçte düzenli olarak düzenli olarak dezenfekte edilecek. Büyüklerimiz parklarımızda sosyal mesafe kurallarına uygun olarak dinlenebilecek. Çocuklarımız da gönül rahatlığı ile oynayabilecek" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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