Konyaaltı'nda öğrenciler YKS'ye uzaktan eğitimle hazırlanacak
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Konyaaltı'nda öğrenciler YKS'ye uzaktan eğitimle hazırlanacak

Konyaaltı'nda öğrenciler YKS'ye uzaktan eğitimle hazırlanacak
06.05.2020 14:48 | Son Güncelleme: 06.05.2020 14:48

Konyaaltı Belediyesi, sınav tarihi bir ay öne çekilen Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan etüt merkezi öğrencileri için uzaktan eğitim başlattı.

Konyaaltı Belediyesi, sınav tarihi bir ay öne çekilen Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan etüt merkezi öğrencileri için uzaktan eğitim başlattı. İlk derste öğrencilerle online buluşan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, moral vererek başarı diledi.

Korona virüs salgını nedeniyle daha önce 25-26 Temmuz 2020 tarihinde yapılacağı açıklanan YKS, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurusuyla 27-28 Haziran 2020 tarihine çekildi. Konyaaltı Belediyesi açıklamanın yapıldığı günün ertesinde öğrencilere yönelik bir çalışma başlattı. Konyaaltı Belediyesi Sanat Eğitim Merkezi (KONSEM) bünyesine hizmet veren etüt merkezinde eğitim alan öğrenciler için uzaktan eğitim dersleri başlatıldı. 160 öğrencinin eğitim gördüğü etüt merkezinde YKS'ye girecek 5 sınıf için yeni eğitim programı hazırlandı. Öğrenciler matematik, geometri, fizik, kimya, biyoloji, Türkçe, tarih, Türk dili ve edebiyatı, coğrafya ve felsefe grubundaki ders alanlarında uzaktan eğitimle sınava hazırlanacak. Öğrencilere haftanın beş günü, günde 4 ile 6 saat arasında alanlarında uzman öğretmenler eğitim verecek.

"Konu tekrarı yapın, test çözün"

Bugün devreye giren projede ilk dersi, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen verdi. Evlerinde oturan öğrencilerle internet üzerinden görüntülü bir araya gelen Esen, bir belirsizlik sürecinden sonra uzaktan da olsa bir arada olmanın öğrencilere yeni bir motivasyon katacağını söyledi. Esen, "Daha önce aynı yollardan geçmiş bir arkadaşınız olarak sizleri görünce sınavlara hazırlandığım son dönemim aklıma geldi. Bu dönemde ders çalışmanın, test çözmenin yanında, sınav stresiyle baş etme yöntemlerine ilişkin kitaplar okudum. Bunların çok faydasını gördüm. Son bir ayda kendimi tamamen sınava vererek, sürekli konu tekrarı yaptım ve test çözdüm. 50 gününüz var. Bu sizler için önemli bir süredir. Son dönemin sınav programında soru gelmeyecek olması sizler için bir avantajdır. Ailenizin, ülkenin ve sevdiklerinizin sizlerin başarısına ihtiyacı var. Tünelin sonunda ışık göründü. 29 Haziran sabahı kazanan siz olacaksınız. Sizlerden gelecek güzel haberleri bekliyorum" diye konuştu.

Uzaktan eğitim programına ilişkin bilgi veren Esen, Konyaaltı Belediyesi olarak daha önce 25 Temmuz'da yapılacak sınav için hazırlık yaparken, sınavların bir ay önceye alınmasıyla hızlıca harekete geçerek yeni bir çalışma programı hazırladıklarını vurguladı. Esen, "Sınavların bir ay öne çekilmesi sınava hazırlanan çocukların motivasyonunu olumsuz etkiledi. Bu doğru zamanda alınmış, doğru bir karar değil. Umarım çocuklar bundan olumsuz etkilenmez. Belediye olarak biz de bu tarih değişikliği nedeniyle çocuklarda oluşabilecek eksikliği gidermek adına yeni bir eğitim programı hazırladık. Sınava 50 gün kala çocukların çalışmalarına katkıda bulunmak adına belediye olarak devreye girdik. Hızlandırılmış bir şekilde on-line dersler yapacağız. Bu dersler eğitimlerin kaldığı yerden değil, hızlandırılmış bir tekrar olacak. Geçmişte işlenen konular tekrar edilecek. Bu çalışma öğrencilerimize büyük katkı sağlayacak. Bu sabah itibarıyla eğitimlerimize başladık. Sosyal belediyecilik anlayışı ile yurttaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her alanda yanlarındayız. Öğrencilerimiz başarılı olacaktır. Onların mutluluğu bizlerin mutluluğudur" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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