Konyaaltı'nda muhtarlara 'Sıfır Atık' semineri verildi

Konyaaltı Belediyesi'nde 'Sıfır Atık' kurulum çalışmaları tamamlandı. Bu kapsamda düzenlenen Sıfır Atık Yönetimi ve Mahalle Gönüllüleri Semineri ile muhtarlar bilgilendirildi.

İsrafın önlenmesini, etkin toplama sisteminin kurulmasını, atığın oluşması durumunda kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan 'Sıfır Atık Projesi', Konyaaltı'nda hayat buldu. Sıfır Atık uygulamasına geçen Konyaaltı Belediyesi, bu kapsamda düzenlenen Sıfır Atık Yönetimi ve Mahalle Gönüllüleri Semineri ile ilk etapta muhtarlar bilgilendirildi. "Belediyemizde başlatılan Sıfır Atık Yönetim Sisteminin kurulması çalışmaları tamamlanarak, uygulama aşamasına geçildi" diyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, temin edilen biriktirme ekipmanlarının personelin kolayca ulaşabileceği noktalara uygun aralıklarla yerleştirildiğini ifade etti.

Cam, pil, plastik, kağıt ve organik atıklara göre tasarlanmış bilgilendirme afişlerinin de görünür yerlere asıldığını dile getiren Semih Esen, "Sıfır Atık Yönetim Sisteminin etkin ve verimli bir şekilde uygulanmasında ve izlenmesinde mahalle katkısı son derece değerli. Bu anlayışla, Belediye Hizmet Binamızda düzenlediğimiz Sıfır Atık Yönetimi ve Mahalle Gönüllüleri Semineri ile muhtarlarımızı bilgilendirdik. Çevre bilincini artırmak amacıyla Belediyemizde yürüttüğümüz sıfır atık çalışmaları, İlçe genelinde de devam edecek" diye konuştu.

Konyaaltı Muhtarlar Derneği Başkanı Faruk Kıldıran ise konuşmasında, bu uygulamayı son derece önemsediklerini belirterek, muhtarlar olarak bu konuda üzerilerine düşeni görevi yerine getireceklerini söyledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA