Konyaaltı'nda kurban kesimi ücretsiz ve randevulu
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Konyaaltı'nda kurban kesimi ücretsiz ve randevulu

Konyaaltı'nda kurban kesimi ücretsiz ve randevulu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Konyaaltı Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı'nı sorunsuz ve huzurlu geçirebilmesi için hazırlıklarını tamamladı.

Konyaaltı Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı'nı sorunsuz ve huzurlu geçirebilmesi için hazırlıklarını tamamladı. Kurban kesmek isteyen vatandaşlar için Konyaaltı'nda 3 nokta kurban kesim yeri olarak belirlendi. Küçükbaş hayvan kestirmek isteyenler Liman Mahallesi Kapalı Pazar Yeri ve Siteler Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'nde mesleğinde uzman kasaplara ücretsiz kesim yaptırabilecek. Altınkum Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'nde ise sadece büyükbaş hayvan kesimi yapılacak.

Kesimler ücretsiz

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, vatandaşların www.konyaalti.bel.tr adresinden randevu alarak kurbanlarını ücretsiz kestirebileceklerini söyledi. Kurban kesim yerlerinde gerekli önlemleri aldıklarını kaydeden Esen, vatandaşları da salgın konusunda hassas olmaya davet etti. Esen, "Huzurlu bir bayram için yurttaşlarımızın kurallara uyması çok önemli. Kurban satışı yapan vatandaşlarımıza iyi pazarlar diliyorum. Salgının gölgesinde kutlayacağımız son bayram olmasını yürekten dilerim" dedi

Eğitimli kasaplar

Öte yandan Konyaaltı Belediyesi kurban kesiminde görev alacak kasaplara da hijyen eğitimi verdi. Konyaaltı Belediyesi veteriner hekimler, kasapların uyması gereken kuralları ve özellikle maske takmaları, fiziki mesafeleri korumaları ve el hijyenine önem vermeleri gibi konularda uyardı.

Kurban satış yeri olarak ise Zümrüt Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi olarak belirlendi. Çakırlar Yolu olarak bilinen bölgede belediye ekipleri, pandemiyi göz önünde bulundurarak önlemlerini aldı. Zabıta ekiplerinin hazır beklediği satış noktasında, alıcı ve satıcılara maske ile mesafe uyarıları yapılıyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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