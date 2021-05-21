Konyaaltı'nda hedef final
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Konyaaltı'nda hedef final

Konyaaltı'nda hedef final
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında sahasında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni ağırlayacak olan Konyaaltı Belediyesi, maçı kazanarak tarihinde ilk kez yer aldığı Süper Lig'de ilke imza atarak finale çıkmak istiyor.

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında sahasında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni ağırlayacak olan Konyaaltı Belediyesi, maçı kazanarak tarihinde ilk kez yer aldığı Süper Lig'de ilke imza atarak finale çıkmak istiyor.

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, 23 Mayıs Pazar günü saat 15.00'te İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ile karşı karşıya gelecek. İlk maçı bir sayı farkla kaybetmesine rağmen final umutlarını Konyaaltı'na taşıyan Mavi Kelebekler, ikinci maça iddialı hazırlanıyor. İlk maçta Alexandra Sannikova ve Ayşe Dinç'in sakatlıkları nedeniyle yer almadığı maça, Konyaaltı Belediyesi tam kadro hazırlanıyor.

"Tarih yazmak istiyor"

Turuncu maviler, İzmir maçını kazanarak ilk kez yer aldıkları Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin ilk sezonunda Türkiye Kupası'nda finale çıkmayı hedefliyor. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, yarı final maçına çıkacak Mavi Kelebekler'e başarılar diledi. Başkan Semih Esen, takıma güvendiklerini belirterek, "İlk maçımızı bir sayı farklı kaybettik. Ancak ikinci maçı kazanacağımıza inanıyoruz. İlk yılımızda önemli başarılar elde ettik. Finale çıkarsak, çok önemli bir başarı elde etmiş olacağız" dedi.

"Maçın önemini biliyoruz"

İzmir Büyükşehir Belediyesi maçına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Birol Ünsal, çok önemli bir maça çıkacaklarını vurguladı. Birol Ünsal, "Her iki takım için de final niteliğinde bir maç olacak. Zorlu bir karşılaşma olacak. Son haftalarda sahaya yansıttığımız oyunu oynayabilirsek kazanabiliriz. Tüm sporcularımız ve camiamız bu maçın önemini biliyor. Maçı kazanarak, finale çıkmak istiyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

Konyaaltı'nda hedef final

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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