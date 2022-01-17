Konyaaltı'nda hayvanlar için bin 200 dekar gübre

Konyaaltı Belediyesi, mera alanlarının ıslahı için Doyran ve Geyikbayırı'nda bin 200 dekarlık alana gübre attı.

KONYAALTI, ANTALYA (İHA) - Konyaaltı Belediyesi, mera alanlarının ıslahı için Doyran ve Geyikbayırı'nda bin 200 dekarlık alana gübre attı.

Konyaaltı Belediyesi, ilçede yaşayan küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiricilerini destekliyor. Konyaaltı Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile iş birliği yaparak üretime katkı sunuyor. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ilçedeki göçer çobanların desteklenmesi amacıyla Konyaaltı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından küçükbaş ile büyükbaş hayvanlara uygulanan aşıların ücretlerini belediyenin karşıladığını aktardı. Esen, geçen yılki protokol kapsamında 5 bin 250 büyükbaş ile 12 bin 500 küçükbaşın aşı ücretini ödediklerini kaydetti.

"35 bin küçükbaş, 2 bin büyükbaş hayvana dış parazitlere karşı uygulama yaptık"

Dış parazit uygulaması için iki adet otomatik dış parazit uygulama makinesi satın aldıklarını hatırlatan Esen, "35 bin küçükbaş, 2 bin büyükbaş hayvana dış parazitlere karşı uygulama yaptık. Aynı zamanda hayvan ağılları ve yataklarında parazite karşı dış parazit uygulaması gerçekleştirdik. Üreticilerimizin hayvanlarını yazın zengin meralarda beslemesini sağlamak için de mera ıslahını sürdürüyoruz. Doyran bölgemizde 600 dekar alana tohumlama ve gübrelemesinin yanı sıra Geyikbayırı bölgemizde 600 dekar alana gübrelemesini tamamladık" dedi.

"Destekler sürecek"

Konyaaltı'nda tarım ve hayvancılığın etkin şekilde sürdürüldüğünü açıklayan Başkan Esen, kesintisiz üretim için üreticilerin desteklenmesini gerektiğine vurgu yaptı. Belediye olarak projelerle üreticileri desteklediklerini belirten Esen, üretime dayalı ekonomi modelinin ülkenin geleceği için çok önemli olduğunu söyledi. Esen, "Konyaaltı'mızın önemli bir kısmı kırsaldan oluşuyor. Ekibimizle birlikte kırsalda vatandaşlarımız ile buluşuyor, sorunlara üreticilerimizle birlikte çözüm arıyoruz. Kırsaldaki bazı uygulamalarımız, başka belediyelere de örnek oldu. Sürdürülebilir üretim için protokollerimizi her yıl yeniliyoruz" dedi. - ANTALYA