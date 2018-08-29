Konyaaltı'nda "Doğru Yaşam İçin; Doğru Egzersiz"

Konyaaltı Belediyesi Emekli Kahvesi'nin 10 bine yakın üyesi, "Doğru Egzersiz" ile daha sağlıklı ve kaliteli yaşamın ipuçlarını öğrenecekler.

Konyaaltı Belediyesi, emekli vatandaşlar için doğru ve sağlıklı yaşamın olmazsa olmazı fiziksel aktivitelerin yer aldığı egzersiz programı başlatıyor. Uzman Fizyoterapist eşliğinde açık havada özellikle bel-boyun sağlığına yönelik, vücut düzgünlüğünü sağlayacak basit ve etkili egzersizler yapılacak. Mevcut sağlığın korunması ve geliştirilmesi, yaşam kalitesinin artırılması, doğru yaşlanmak için ne tür fiziki aktive yapılması gerektiği; fizyoterapist tarafından uygulamalı olarak gösterilecek.

Konyaaltı Belediyesi Emekli Kahvesi'nde zaman zaman el sanatı, konser gibi çeşitli sosyal etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Doğru Egzersiz" programıyla emekli bireylere daha sağlıklı ve kaliteli yaşam sunmayı amaçladıklarını söyledi. Başkan Böcek, "Emekli vatandaşlarımızın özellikle bel- boyun sağlığına yönelik, vücut düzgünlüğünü sağlayacak basit ve etkili egzersizler bu alanda uzman fizyoterapistlerce aynı anda yaptırılacak ve öğretilecek. Fizyoterapist tarafından bireylere özel planlanan fiziksel aktivitenin mevcut sağlığın korunmasında ve geliştirilmesinde; yaşam kalitesinin artırılması ve sağlıklı yaşlanmada önemi anlatılacak" diye konuştu.

Fizyoterapist Serhat Ertunç'un öncülüğünde başlatılacak olan "Doğru Egzersiz" etkinliği, 10 Eylül Pazartesi gününden itibaren her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 18.00'de Konyaaltı Belediyesi Emekli Kahvesi'nde gerçekleştirilecek. - ANTALYA