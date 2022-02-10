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Konyaaltı'nda bir apartmanda yangın çıktı

AA, Oktay Özden - Güncel
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Polis ekiplerinin vatandaşları uyarması Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri Yangımın çıktığı sekizinci kat Yanmaya devam eden apartman dairesi Yangından etkilenen kadının ambulansa alınması ANTALYA - Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi'nde, 8 katlı apartmanın en üst...

KONYAALTI, ANTALYA (AA) - Polis ekiplerinin vatandaşları uyarması

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri

Yangımın çıktığı sekizinci kat

Yanmaya devam eden apartman dairesi

Yangından etkilenen kadının ambulansa alınması ANTALYA - Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi'nde, 8 katlı apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Konyaaltı'nda bir apartmanda yangın çıktı

Konyaaltı'nda bir apartmanda yangın çıktı

Konyaaltı'nda bir apartmanda yangın çıktı

AA / Oktay Özden - Güncel

Konyaaltı, İtfaiye, Yangın, Polis, Güncel, Haberler

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