Konyaaltı'nda bir apartmanda yangın çıktı
AA, Oktay Özden - Güncel
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Polis ekiplerinin vatandaşları uyarması Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri Yangımın çıktığı sekizinci kat Yanmaya devam eden apartman dairesi Yangından etkilenen kadının ambulansa alınması ANTALYA - Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi'nde, 8 katlı apartmanın en üst...
KONYAALTI, ANTALYA (AA) - Polis ekiplerinin vatandaşları uyarması
Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri
Yangımın çıktığı sekizinci kat
Yanmaya devam eden apartman dairesi
Yangından etkilenen kadının ambulansa alınması ANTALYA - Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi'nde, 8 katlı apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.