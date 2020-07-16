Konyaaltı'nda bayram hazırlıklarımız tamam
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Konyaaltı'nda bayram hazırlıklarımız tamam

Konyaaltı Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi kurban kesim yerleri ve satış yerlerini belirledi.

Konyaaltı'nda bayram hazırlıklarımız tamam
16.07.2020 11:39 | Son Güncelleme: 16.07.2020 11:43

Konyaaltı Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi kurban kesim yerleri ve satış yerlerini belirledi. Konyaaltı Belediyesi ile Konyaaltı Kaymakamlığı, Konyaaltı İlçe Tarım Müdürlüğü ve Konyaaltı İlçe Müftülüğü'nden oluşan komisyon, bu yıl da kurban satış yerini tek noktada birleştirdi. Zümrüt Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde yer alan kurban satış yerinin tüm altyapısı Konyaaltı Belediyesi tarafından hazır hale getirildi. Ayrıca kaçan büyükbaş kurbanların yakalanması için özel ekip oluşturuldu

Kurban kesimi ücretsiz

Hazırlıklar hakkında bilgi veren Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Kurban satışı, ilçemizde Çakırlar yolu üzerinde tek noktadan yapılacak. Kurban kesimi ise 4 ayrı yerde yapılacak. Altınkum Mahallesi kapalı semt pazar yerinde büyükbaş; Liman, Siteler ve Pınarbaşı mahallelerinde kapalı semt pazar yerlerinde ise küçükbaş havyan kesimi yapılacak. Konyaaltı Belediyesi olarak bu yerlerde görevlendirdiğimiz kasaplar kurban kesimini ücretsiz yapacak" dedi.

Dünyada ve de Türkiye'de pandemiyle ilgili tedbirlerin sürdürüldüğünü, Konyaaltı'nda da mücadeleye devam ettiklerini ifade eden Başkan Esen, vatandaşların güvenliği için kurban satış ve kesim yerlerinde gerekli tüm tedbirleri aldıklarını söyledi. Esen, "Kurban kesim yerlerinde vatandaşlar tek bir noktadan, ateşi ölçülerek içeri alınacak. Tüm kesim yerlerinde dezenfektan bulundurulacak. Kurban satış yerinde ise her bir satış noktası arasında en az iki metre mesafe olacak. Buralarda görev yapacak olan zabıta ekiplerimiz, vatandaş ile esnafımızın pazarlık için el sıkışmalarına müsaade etmeyecek" diye konuştu.

Kaçan kurbanlıklar için özel tim

Konyaaltı Belediyesi olarak ayrıca kaçan büyükbaş kurbanların yakalanması için özel ekip oluşturduklarını da dile getiren Semih Esen, Konyaaltı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekibin 2'si veteriner hekim olmak üzere 4 kişiden oluştuğunu söyledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası 3. Sayfa
Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada Magazin
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Hepimiz kendimizi korursak salgın 15-20 gün içerisinde durur Sağlık
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Hepimiz kendimizi korursak salgın 15-20 gün içerisinde durur
Ünlü sipariş sitesi Pathao'nun kurucusu Fahim Saleh elektrikli testereyle öldürüldü Dünya
Ünlü sipariş sitesi Pathao'nun kurucusu Fahim Saleh elektrikli testereyle öldürüldü
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı Magazin
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği Politika
Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği
Güne yükselişle başlayan dolar 6,86 seviyesinden işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,86 seviyesinden işlem görüyor
Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı
Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı
Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
Karadeniz'e açılmak isteyen teröristleri gafil avlayan komutan o anları anlattı: Şemsiye açtıklarını görünce ateş emrini verdim
Karadeniz'e açılmak isteyen teröristleri gafil avlayan komutan o anları anlattı: Şemsiye açtıklarını görünce ateş emrini verdim
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
'Kasık masajı yapılır' ilanını gören polis, fuhuş operasyonu yaptı: 5 gözaltı
"Kasık masajı yapılır" ilanını gören polis, fuhuş operasyonu yaptı: 5 gözaltı
Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan 7 kahramanımızın kimlikleri belli oldu
Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan 7 kahramanımızın kimlikleri belli oldu
82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı
82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı
Coşkun Sabah'ın, 'Okuluna para yetişmiyor' dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
'Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?' diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
"Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
Son Dakika: Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Diyanet arasında Ayasofya için işbirliği protokolü imzalandı
Son Dakika: Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Diyanet arasında Ayasofya için işbirliği protokolü imzalandı
Yaşlı kadınları kendine hedef seçen sapık, 4 gün süren titiz çalışma sonrası yakalandı
Yaşlı kadınları kendine hedef seçen sapık, 4 gün süren titiz çalışma sonrası yakalandı
Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın
Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın
Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı
Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı
Süper Lig'in eski yıldızları Aboubakar, Pepe ve Telles, Porto'yla lig şampiyonluğu yaşadı
Süper Lig'in eski yıldızları Aboubakar, Pepe ve Telles, Porto'yla lig şampiyonluğu yaşadı
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
Kameralardan köşe bucak kaçan Cedi Osman ile Ebru Şahin bu kez el ele poz verdi
Kameralardan köşe bucak kaçan Cedi Osman ile Ebru Şahin bu kez el ele poz verdi
Bulgar güreş şampiyonu Nikolay Şhterev koronavirüse yenik düştü
Bulgar güreş şampiyonu Nikolay Şhterev koronavirüse yenik düştü
Koronavirüs bitmiyor! Vaka sayıları artınca 16 ülke yasakları geri getirdi
Koronavirüs bitmiyor! Vaka sayıları artınca 16 ülke yasakları geri getirdi
Tramvayda maske takmayan yolcudan pes dedirten sözler: Şikayetçi mi olacaksınız? Çok da umrumda
Tramvayda maske takmayan yolcudan pes dedirten sözler: Şikayetçi mi olacaksınız? Çok da umrumda
Son Dakika: LGS sonuçları açıklandı! 181 öğrenci tam 500 puan aldı
Son Dakika: LGS sonuçları açıklandı! 181 öğrenci tam 500 puan aldı
Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı
Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Ömer Çelik Mevlüt Çavuşoğlu Erol Katırcıoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Erken Özkan Uğur Cem Davran Acun Ilıcalı
Spor Okan Buruk Ünal Karaman Fırat Aydınus Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Darbe Şehit Twitter Ayasofya
Şu an buradasınız: Konyaaltı'nda bayram hazırlıklarımız tamam - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.7.2020 12:08:22. #1.14#
title