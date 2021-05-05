Konyaaltı'nda 8 pazar yeri açılacak

Konyaaltı Belediyesi, 8 Mayıs Cumartesi ilçe sınırlarındaki 8 pazar yerinin saat 10.00 ile 17.00 arasında açık olacağını duyurdu.

Konyaaltı Belediyesi, 8 Mayıs Cumartesi ilçe sınırlarındaki 8 pazar yerinin saat 10.00 ile 17.00 arasında açık olacağını duyurdu.

Antalya İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu, 8 ve 15 Mayıs tarihlerinde semt pazar yerlerinin saat 10.00 ile 17.00 arasında açık olması yönünde karar verdi. Konyaaltı Belediyesi de alınan bu karar yönünde ilçede farklı mahalledeki 8 pazar yerinin belirtilen tarih ve saatlerde açılacağını duyurdu. 'Siteler, Uncalı, Altınkum, Öğretmenevleri, Liman, Pınarbaşı, Gürsu ve Çakırlar' mahallelerindeki pazar yerlerinde sadece gıda maddelerinin ve fide satışına izin verilecek.

"HES kodu ile pazara girilebilecek"

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 8 farklı pazar yerinde gerekli önlemleri alacaklarını duyurdu. Cuma gecesi semt pazarlarının dezenfekte edileceğini belirten Esen, bariyerlerle çevirecekleri alanlarda giriş ve çıkışların belirli noktalardan sağlanacağını söyledi. HES kodu sorgulaması ile vatandaşların pazar yerlerine alınacağını kaydeden Başkan Esen, "Zabıtalarımız, pazar yerlerinde önlemleri sıkı tutacak. Maskesiz girişlere izin verilmeyecek. Ama asıl sorumluluk yine vatandaşlarımıza düşüyor. Herkesi kendi önlemlerini almaya davet ediyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı