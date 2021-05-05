Konyaaltı'nda 8 pazar yeri açılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Konyaaltı'nda 8 pazar yeri açılacak

Konyaaltı'nda 8 pazar yeri açılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Konyaaltı Belediyesi, 8 Mayıs Cumartesi ilçe sınırlarındaki 8 pazar yerinin saat 10.00 ile 17.00 arasında açık olacağını duyurdu.

Konyaaltı Belediyesi, 8 Mayıs Cumartesi ilçe sınırlarındaki 8 pazar yerinin saat 10.00 ile 17.00 arasında açık olacağını duyurdu.

Antalya İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu, 8 ve 15 Mayıs tarihlerinde semt pazar yerlerinin saat 10.00 ile 17.00 arasında açık olması yönünde karar verdi. Konyaaltı Belediyesi de alınan bu karar yönünde ilçede farklı mahalledeki 8 pazar yerinin belirtilen tarih ve saatlerde açılacağını duyurdu. 'Siteler, Uncalı, Altınkum, Öğretmenevleri, Liman, Pınarbaşı, Gürsu ve Çakırlar' mahallelerindeki pazar yerlerinde sadece gıda maddelerinin ve fide satışına izin verilecek.

"HES kodu ile pazara girilebilecek"

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 8 farklı pazar yerinde gerekli önlemleri alacaklarını duyurdu. Cuma gecesi semt pazarlarının dezenfekte edileceğini belirten Esen, bariyerlerle çevirecekleri alanlarda giriş ve çıkışların belirli noktalardan sağlanacağını söyledi. HES kodu sorgulaması ile vatandaşların pazar yerlerine alınacağını kaydeden Başkan Esen, "Zabıtalarımız, pazar yerlerinde önlemleri sıkı tutacak. Maskesiz girişlere izin verilmeyecek. Ama asıl sorumluluk yine vatandaşlarımıza düşüyor. Herkesi kendi önlemlerini almaya davet ediyorum" dedi. - ANTALYA

Konyaaltı'nda 8 pazar yeri açılacak
Konyaaltı'nda 8 pazar yeri açılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Evinin bahçesinde ölü bulundu, polis intihar şüphesi üzerinde yoğunlaştı
Evinin bahçesinde ölü bulundu, polis intihar şüphesi üzerinde yoğunlaştı
Yenişehir Havaalanı kapılarını kapattı! Uçak seferleri askıya alındı
Yenişehir Havaalanı kapılarını kapattı! Uçak seferleri askıya alındı
İlçe bu haberle kaynıyor! Belediye başkanını CİMER'e şikayet eden başkan yardımcısı görevden alındı
İlçe bu haberle kaynıyor! Belediye başkanını CİMER'e şikayet eden başkan yardımcısı görevden alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ersin Tatar Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Hande Erçel Özcan Deniz Acun Ilıcalı
Spor Ozan Tufan Serdar Aziz Rıza Kayaalp Burak Yılmaz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Konyaaltı'nda 8 pazar yeri açılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 13:58:38. #1.14#

title