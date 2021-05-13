Konyaaltı'nda '19 Mayıs kutlamaları' üç gün sürecek
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Konyaaltı'nda '19 Mayıs kutlamaları' üç gün sürecek

Konyaaltı'nda '19 Mayıs kutlamaları' üç gün sürecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 17-18 ve 19 Mayıs'ta 'gezici tır' ile cadde cadde, sokak sokak tüm ilçe genelinde konserler düzenleyeceklerini söyledi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 17-18 ve 19 Mayıs'ta 'gezici tır' ile cadde cadde, sokak sokak tüm ilçe genelinde konserler düzenleyeceklerini söyledi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Antalya'da da COVİD-19 salgını gölgesinde kutlanacak. Salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirler altında el ele, omuz omuza kutlanamayan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Konyaaltı'nda geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da evlerin balkonlarından gönül birliği içinde coşkuyla kutlanacak. Konyaaltı Belediyesi, 17-18 ve 19 Mayıs günleri 16.30 ile 22.30 saatleri arasında cadde cadde, sokak sokak mahalleleri gezecek olan tır ile birbirinden değerli sanatçıları Antalyalılar ile buluşturacak.

Gezici tır sokakta olacak

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 17 Mayıs Pazartesi günü Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası ile başlayacak olan etkinliklerin 18 Mayıs Salı günü Tuğba Karakaş ile devam edeceğini, 19 Mayıs Çarşamba günü ise Burcu Söylemez ve Burcu Akyıldız konserleri ile son bulacağını söyledi. Pandeminin gölgesinde de olsa 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu vatandaşlarla birlikte yaşamak istediklerini ifade eden Başkan Esen, tüm ilçe halkını balkonlarından bu coşkuya ortak olmaya davet etti.

Müzisyenlere destek

Pandeminin neden olduğu kısıtlamalardan sanatçıların da ciddi şekilde etkilendiğini dile getiren Semih Esen, dönem dönem yaptıkları bu tür etkinliklerle sanatçılara küçük de olsa destek olmak istediklerini söyledi. Üç gün sürecek olan etkinliklerde sahne alacak olan sanatçılar için Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu ile görüştüklerini dile getiren Semih Esen, bu zorlu süreci dayanışma içinde el birliğiyle atlatabilineceğini kaydetti. - ANTALYA

Konyaaltı'nda '19 Mayıs kutlamaları' üç gün sürecek
Konyaaltı'nda '19 Mayıs kutlamaları' üç gün sürecek
Konyaaltı'nda '19 Mayıs kutlamaları' üç gün sürecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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