Konyaaltı'na 'Şiddet Önleme Merkezi'

KONYAALTI, ANTALYA (İHA) - Konyaaltı Belediyesi öncülüğünde hizmet verecek olan 'Şiddet Önleme Merkezi'nin açılışında konuşan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, şiddet mağduru kadın ve çocukların haklarını savunacaklarını vurguladı.

Konyaaltı Belediyesi ve Antalya Barosu arasında 'Şiddet Önleme Merkezi'ne yönelik Kasım ayında imzalanan protokol hayata geçti. Şiddet mağduru kadın ve çocukların gerek sosyal gerekse de hukuki haklarını savunmak için yapılan protokol kapsamında 'Şiddet Önleme Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. Konyaaltı Belediyesi'nin Konyaaltı Sosyal Hizmetler Merkezi'nde (KOSHİM) yer tahsis ettiği merkezin açılışı, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Antalya Barosu Başkanı Hüseyin Geçilmez, muhtarlar ve meclis üyelerinin katılımı ile gerçekleşti. Açılışta konuşan Başkan Esen, "Şiddet mağduru çocuk ve kadınların haklarını savunmak için Antalya Barosu avukatları ve gönüllü avukatlar ile gerekli tüm hukuki desteği sağlayacağız" dedi.

"Çocukların ağlamasına izin vermeyeceğiz"

Merkezin açılışında kısa bir konuşma yapan Başkan Esen, söz konusu çocuklar olduğunda kendisi için akan suların durduğunu ifade etti. Dünyanın neresinde olursa olsun bir savaş veya olumsuz bir durum olduğunda bundan ilk etkilenenlerin çocuk ve kadınlar olduğuna dikkat çeken Esen, "Konu kadın ve çocuk olduğu zaman benim her hücrem harekete geçiyor. Sebep ne olursa olsun, beş yaşındaki bir kız çocuğunu ülkeler veya yöneticiler ağlatıyorsa, bence artık orada yapabilecekleri bir şey kalmamıştır. Büyük bir barış ortamı olduğunu sandığımız bir dönemde bile aslında yan komşudaki çocuk ağlıyor, üst kattaki kadın ağlıyor. Hiç tanımasak bile onları seviyoruz ve onların şiddete maruz kalmasına izin vermeyeceğiz. Bu merkezin, kadınların şiddetten kurtulmasına yönelik bir damla bile olsa katkı olmasını diliyorum. Hiçbir yer karanlık kalmayacak. Her yeri aydınlatacağız" şeklinde konuştu. - ANTALYA