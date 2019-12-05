Konyaaltı Müzik Akademisi Projesi'nde imzalar atıldı

05.12.2019 10:43 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:48

Konyaaltı Belediyesi'nin Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'dan (BAKA) hibe almaya hak kazandığı Müzik Akademisi Kurulum Projesi'nin proje protokolü imzalandı.



Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in 'Müzik Dolu Konyaaltı' projesi kapsamında başlattığı Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası müzik okulu olma yolunda ilk adımını attı. Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası'nın BAKA'ya başvurduğu 'Engelli Korosu, Yetenek Sınavına Hazırlık Kursu ve Oda Orkestrasına Müzisyen Yetiştirme ve Ritim Grubu'ndan oluşan Müzik Akademisi Kurulum Projesi, 300 bin TL hibe almaya hak kazandı.



BAKA'nın Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı'ndan alınan hibe projesinin protokolü Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan ve BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler arasında imzalandı. Başkan Yardımcısı Bostan, Konyaaltı için çok önemli bir projeye imza attıklarını söyledi.



Müzik eğitime verilecek



Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ise, yeni hayata geçirdikleri Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası ile Konyaaltı'nın bütün sokaklarında müzik dolu günlerin olacağını söyledi. Başkan Esen, "Oda Orkestramız ile çok sesli müziğe geçtik. Konyaaltı Müzik Akademisi projesi ile BAKA'dan önemli bir destek aldık. Bu proje ile enstrümanların tamamı belediyemiz tarafından temin edilecek. Bünyemizde yer alan uzman kadromuz ile yetenekli tüm vatandaşlarımıza müzik eğitimi verilecek. Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Bilim Sanat Merkezi Müzik Bölümlerinde eğitim almak isteyen gençlerimize yetenekleri doğrultusunda eğitim desteği sağlanacak. Ayrıca Müzik Akademisi bünyesinde özel çocuklarımızdan oluşan bir koro kurulacak. Bu proje Konyaaltı'nın sosyal hayatına katkı sağlayacak. Bu gibi projelerden en büyük hayallerimizden biri de bu gibi tüm dünyaya mahal olmuş sanatçılar yetiştirmek istiyoruz. Projenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederim. Hayırlı olsun" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA