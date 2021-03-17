Konyaaltı Belediyespor'dan önceki yönetime teşekkür plaketi

Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ramazan Karabulut ve yeni yönetimi, Konyaaltı Belediyespor'un önceki dönem başkanı Ayhan Abay'a hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi verdi.

Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü'nün yeni yönetimi çalışmalarına başladı. Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ramazan Karabulut ve yönetim kurulu üyeleri Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcısı Şevket Korkut, meclis üyesi Hasan Akkoyun, Serkan Bahar ve Erkan Kemerden, kulübün önceki dönem başkanı Ayhan Abay ile bir araya geldi. Kulüp Başkanı Ramazan Karabulut, Ayhan Abay'a bugüne kadar kulübü verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Karabulut, "Ayhan Abay'dan bayrağı devraldık. Konyaaltı Belediye Başkanımızı Semih Esen, Konyaaltı'nda spor adına önemli çalışmalar yapmak istiyor. Başkanımız Semih Esen ile birlikte spor kulübümüzde amatör ve profesyonel branşlarımızı geliştireceğiz" dedi.

"15 yıldır başkanlık yapıyordu"

Konyaaltı Belediyespor'un önceki dönem başkanı Ayhan Abay, 15 yıldır kulüp başkanlığı yaptığını belirterek, bugüne kadar Konyaaltı'nda sportif branşlarda elinden gelen çalışmaları yaptıklarını söyledi. Abay, Ramazan Karabulut ve yeni yönetimini başarılar diledi. Kulüp Başkanı Karabulut, Ayhan Abay'a hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi takdim etti. Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Karabulut ve yeni yönetimi daha sonra yönetim kurulu toplantılarını gerçekleştirdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı