Konyaaltı Belediyesinin yaz kursları başvurusu başladı
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Konyaaltı Belediyesinin yaz kursları başvurusu başladı

Konyaaltı Belediyesinin yaz kursları başvurusu başladı
Anadolu Ajansı / Gülsem Adam - Haberler | Güncel

Konyaaltı Belediyesinin yetişkin ve çocuklara yönelik açtığı 18 branştaki 83 kursa başvuralar başladı.

Konyaaltı Belediyesinin yetişkin ve çocuklara yönelik açtığı 18 branştaki 83 kursa başvuralar başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Konyaaltı Belediyesi Sanat Eğitim Merkezi (KONSEM) bünyesinde yetişkin ve çocuklara yönelik yaz dönemi hobi, sanat, müzik, spor, dil ve atölye kursları başlıyor.

Uzman eğitmenler eşliğinde plates, yoga, ahşap boyama, seramik, resim, halk oyunları, jimnastik, drama, İngilizce, bağlama, zumba, orf eğitimi, taekwondo, futbol, basketbol, tenis, hentbol ve badminton branşlarında kurslar düzenlenecek.

18 farklı branşta açılacak 83 kursa başvurular 21-30 Haziran tarihleri arasında www.konyaaalti.bel.tr adresi üzerinden online yapılabilecek.

Yeni tip koronovirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanacağı kurslarda, ateş ölçümü, HES kodu sorgulaması yapılacak. Eğitimlerde maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına uyulması zorunlu olacak. Aşı olmamış 55 yaş üstü vatandaşların başvuruları ise kabul edilmeyecek.

Kurslar KONSEM Liman, Konyaaltı Belediyesi Spor Kompleksi, Atatürk Stadyumu, Konyaaltı Belediyesi Tenis Kortları, Toros Stadyumu, Naim Süleymanoğlu Parkı, Gürsu Park, ve Sporland tesislerinde gerçekleştirilecek.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, geçen yıl salgın nedeniyle hobi ve sanat kurslarını düzenleyemediklerini ama bu yıl salgının azalması nedeniyle kursları tekrar açtıklarını belirtti. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

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