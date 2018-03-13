Konyaaltı Belediyesinin, Kadın Sanat Lokali Kurslarına Büyük İlgi

Konyaaltı Belediyesi Kadın Sanat ve Eğitim Lokali'nde ikinci dönem dersleri başladı. 17 branştan oluşan meslek, sanat ve hobi kurslarına kadınlar büyük ilgi gösteriyor.

Konyaaltı Belediyesi Sanat Eğitim Merkezi (KONSEM) çatısı altında hizmete açılan Kadın Sanat ve Eğitim Lokali'nde, 2017-2018 eğitim-öğretim yılının ikinci dönem kursları başladı. Uncalı Mahallesi'nde Yaşlılar Kreşi'yle bitişik inşa edilen Kadın Sanat ve Eğitim Lokali'nde 17 branşta toplam 22 kurs ile ikinci dönem eğitim- öğretime başlanıldı.

Yabancı uyruklu vatandaşlar için Türkçe, Almanca, Rusça gibi kurslar ile birlikte dekoratif ev aksesuarları, örme düğümlü takı, kadın ceket dikimi, gravür, resim sanat eğitimi, diksiyon, yoga, pilates, kişisel gelişim ve eğitim, bilgisayar (ofis programları-internet kullanımı), Türk halk oyunları ( Antalya yöresi), bağlama, gitar ve keman gibi 17 farklı branşta açılan toplam 22 kursa vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.

Kursiyer Gülay Sun, Konyaaltı Belediyesi Kadın Sanat ve Eğitim Lokali'nde sadece kadınlara özel kursların açıldığını belirterek, alanında uzman öğretmenlerin anlatımıyla son derece modern ve konforlu sınıflarda ders işlediklerini söyledi.

Kurslara katıldığı günden bu zamana her anının dolu dolu geçtiğini belirten Gülay Sun, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür etti.

"Kadınlar daha özgür kılınmalı"

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bu kurslar ile kadınları hem sosyal bir ortamda buluşturmak hem de mesleki ve sanat alanlarında bilgi sahibi yapmak istediklerini kaydetti. Kadın Sanat ve Eğitim Lokali'nde kadınların farklı meslek ve sanat grubu kurslarda eğitim gördüklerini ifade eden Muhittin Böcek, buradaki amaçlarının kadınları daha özgür kılmak olduğunu söyledi.

"Burada kadınlarımız güne fitness salonumuzda sabah sporu yaparak başlıyor. Yoga, pilates gibi kurslarımız ile de hemcinslerinden oluşan sınıflarda rahatça sporlarını yapabiliyorlar." diyen Başkan Muhittin Böcek, Konyaaltı Belediyesi olarak yaptıkları projelerde kadınlara ayrı bir yer verdiklerini bildirdi. - ANTALYA