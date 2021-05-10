Konyaaltı belediyesinde personele çifte bayram
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Konyaaltı belediyesinde personele çifte bayram

Konyaaltı belediyesinde personele çifte bayram
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Ramazan Bayramı öncesi belediye personelinin maaş ve bayram ikramiyelerinin yanı sıra banka promosyonu olan 2 bin 510 liranın hesaplarına yatırdıklarını duyurdu.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Ramazan Bayramı öncesi belediye personelinin maaş ve bayram ikramiyelerinin yanı sıra banka promosyonu olan 2 bin 510 liranın hesaplarına yatırdıklarını duyurdu.

Memur ve sürekli işçilerin maaş ve bayram ikramiyelerini erkenden hesaplarına yatırdıklarını dile getiren Başkan Esen, taşeron işçilerinin de maaşlarının yanı sıra bayram ikramiyelerini verdiklerini aktardı. Banka promosyonunun bir kuruşuna dokunmadan tamamının taşeron işçilerinin hesabına Ramazan Bayramı öncesi aktarıldığına dikkat çeken Başkan Esen, 2 bin 510 liralık promosyonun 836 belediye çalışanına eksiksiz ödendiğini dile getirdi.

Personelin yanında olduklarını kaydeden Esen, "Pandemi döneminde çalışanlarımız canla başla çalıştı ve çalışmaya devam ediyor. Çalışanların mutlu olmasını önemsiyoruz. Eğer personelimiz mutlu olursa işine dört elle sarılır ve Konyaaltı'na daha hizmet eder. Her koşulda emekçilerin haklarını savunmaya devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haber... Bakan Yanık: 'Evde Bakım ödemelerini Bayram öncesinde hesaplara yatırıyoruz'
Son dakika haber... Bakan Yanık: "Evde Bakım ödemelerini Bayram öncesinde hesaplara yatırıyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Diyarbakır anneleri) Şimdiden Ramazan Bayramınızı da tebrik ediyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Diyarbakır anneleri) Şimdiden Ramazan Bayramınızı da tebrik ediyorum.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Eda Ece Serdar Ortaç Nesrin Cavadzade Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Arda Turan Cyle Larin Samet Aybaba Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kudüs Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Konyaaltı belediyesinde personele çifte bayram - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 18:31:29. #1.15#

title