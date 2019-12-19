Konyaaltı Belediyesi Sıfır Atık Projelerini tanıttı

19.12.2019 13:55 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:00

Konyaaltı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü, Bölgesel Sıfır Atık Projeleri İstişare Toplantısı'nda projelerini tanıttı.



Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen Bölgesel Sıfır Atık Projeleri İstişare Toplantısı Erdem Beyazit Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Konyaaltı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, etkinlikte stant açarak projelerini tanıttı. Bölge belediyelerinin de katıldığı toplantıda Konyaaltı Belediyesi stanttı yoğun ilgi gördü. Belediye çalışanları, ziyaretçilere Konyaaltı Belediyesi'nin sınırlarında gerçekleştirdiği sıfır atık çalışmalarını anlattı.



Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, belediye olarak sıfır atık projelerine son derece önem verdiklerini söyledi. Başkan Esen, 'Geleceği Düşünüyoruz Geri Dönüştürüyoruz' projesi kapsamında bölgemizde organik atıklar, ambalaj atıkları, bitkisel yağlar, elektronik eşyalar, atık piller, lastikler, atık madeni yağlar ve tehlikeli atıkları topluyoruz. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden onaylı Antalya'nın ilk 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'nde topladığımız atıklar ayrıştırılarak, geri dönüşüm merkezlerine gönderiliyor. Böylelikle çevre kirliliğinin de önüne geçiyoruz. Muhtarlarımızla birlikte atıklarımızı toplamamak için ortak çalışmalar yapıyoruz. Küçük yaşta öğrencilerimize bu bilince kazandırmak için eğitimler düzenliyoruz. Amacımız geleceğimize daha temiz bir çevre bırakmak" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA