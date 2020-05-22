Konyaaltı Belediyesi, sağlıksız gıdaya geçit vermiyor
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Konyaaltı Belediyesi, sağlıksız gıdaya geçit vermiyor

Konyaaltı Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde fırın ve tatlı imalathanelerine yönelik denetimleri artırarak halka sağlıksız gıda satılmasını engelledi.

Konyaaltı Belediyesi, sağlıksız gıdaya geçit vermiyor
22.05.2020 12:51 | Son Güncelleme: 22.05.2020 12:54

Konyaaltı Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde fırın ve tatlı imalathanelerine yönelik denetimleri artırarak halka sağlıksız gıda satılmasını engelledi.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Konyaaltı Belediyesi ekipleri, gıda üretim, pasta, kadayıf ve tatlı üretimi yapan imalathaneler ile satış noktalarına yönelik denetimlerini arttırdı. Ekipler denetimlerini özellikle vatandaşların bayram alışverişlerinde yoğun olarak tercih ettiği iş yerlerinde yoğunlaştırdı. Denetimlerde tatlı üretim noktaları başta olmak üzere gıda üretim, depolama ve satış noktaları, temizlik ve hijyen koşulları, personelin kişisel bakımı, gramaj, son kullanım tarihi ve saklama koşulları titiz şekilde değerlendirildi. Ekipler 44 pastane, 24 simit fırını, 48 fırın olmak üzere toplamda 116 unlu mamullerinde gıda denetimi gerçekleştirdi. Bu denetimlerde hijyen kurallarına uymayan işletmelere bin 176 lira para cezası kesilirken, sağlık koşullarına uymayan ve son kullanma tarihi geçmiş 18 kg ürüne el konuldu.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, fırın ve tatlı imalathanelerine yönelik denetimleri artırdıklarını dile getirdi. Başkan Esen, "Ramazan Bayramı nedeniyle özellikle tatlı imalathanelerinde yoğun bir mesai var. Vatandaşlarımız, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Bu süreçte denetimlerimizi sıklaştırdık. Halkımıza, sağlıksız koşullarda gıda satışı yapılmasına izin vermeyiz. Yaptığımız denetimlerde, kurallara uygun olmayan iş yerlerine para cezası ve ihtar verdik. Bu iş yerlerine yapacağımız ikinci denetimde iyileşme sağlanmadığı görülmesi halinde cezalar artırılacak" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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