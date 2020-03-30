Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası sosyal medya hesabından konser verdi Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde evde kalan vatandaşlar için belediyenin sosyal medya hesabı üzerinden konser verdi.

Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde evde kalan vatandaşlar için belediyenin sosyal medya hesabı üzerinden konser verdi.

Buket Güzel'in şefliğini yaptığı orkestranın üyeleri de konsere enstrümanlarıyla evlerinden katıldı. Belediyenin sosyal medya hesaplarından yayınlanan konser beğenildi.

Konyaaltı Belediye Başkan Semih Esen, uyarıları dikkate alarak evlerinden çıkmayan vatandaşlara teşekkür etti.

Salgının önüne geçmek ve yayılmasının önlenmesi için "evde kal" çağrılarının dikkate alınmasını isteyen Esen, "Bu kapsamda daha önceden kentin değişik noktalarında verdiği konserlerle bilinen belediyemizin oda orkestrası da sosyal medya hesaplarımızdan vatandaşlarımızın evlerine konuk oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA