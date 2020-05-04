Konyaaltı Belediyesi, nüfusunun 5 katı maskeyi halka ulaştırdı
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Konyaaltı Belediyesi, nüfusunun 5 katı maskeyi halka ulaştırdı

Konyaaltı Belediyesi, nüfusunun 5 katı maskeyi halka ulaştırdı
04.05.2020 14:05 | Son Güncelleme: 04.05.2020 14:05

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 11 Mart'tan bu yana ilçede 1 milyon maske dağıttıklarını açıkladı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 11 Mart'tan bu yana ilçede 1 milyon maske dağıttıklarını açıkladı.

Türkiye'de ilk korona vakasının görüldüğü 11 Mart tarihinden bu yana yürüttüğü çalışmalarla dikkat çeken Konyaaltı Belediyesi, bu dönemde halk sağlığı öncelikli çalışmalarını hayata geçirdi. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, korona virüsünün dünyada yaygınlaşmaya başlamasıyla bunun Türkiye'de de görülme ihtimaline karşı ilçedeki önlemleri çok önceden belirlediklerini kaydetti. Mücadele kullanılan malzemeleri (maske, eldiven, dezenfekte ürünleri) çok önceden temin ettiklerini dile getiren Esen, "İlk vakanın ülkemizde görülmesinin ardından daha önce hazırladığımız planımızı devreye soktuk. Emekli kahveleri, kreşlerimizi ve yaşlı kreşini salgının sona ereceği tarihe kadar kapattık. Kronik hastalığı olan çalışanlarımızı, hamile personelimize idari izin vererek evine gönderdik. Önce kendi çevremizden başlayarak dezenfekte işlemlerine başladık. Personel sayısını, vatandaşa hizmette aksamayacak şekilde en aza indirdik. Dezenfekte işlemlerini 7 gün 24 saat usulüne göre düzenledik. Talepte bulunan bütün kamu kurumlarının binalarını dezenfekte ettik. Ortak kullanım alanları olan pazar yeri, park, bankamatik gibi yerleri geceden bu işlemden geçirdik. Bugüne kadar toplu olarak kullanılan yaklaşık 2 bin yeri dezenfekteden geçirdik" dedi.

"1 milyon maske"

Konyaaltı'nın nüfusunun 190 bin olduğunu hatırlatan Başkan Semih Esen, herkese maske ulaşması için farklı bir uygulama gerçekleştirdiklerini vurguladı. Maskeye acil ihtiyaç duyanların sosyal medya hesaplarından kendilerine ulaştığını kaydeden Esen, "Maske dağıtım araçlarımız ile acil maske isteyenlere ulaştık. Araçlarımız ana arterlerde ring halinde gezerek sokaktaki vatandaşlara maske dağıttı. Büyük alışveriş merkezleri ve muhtarlıkların önünde, stantlar kurarak sokağa çıkmak zorunda kalanlara maske ulaştırdık. Pazar yerlerine maskesiz girişe izin vermediğimiz için pazar yerlerinin girişine maske stantları kurduk. Sonraki aşamada da personelimiz 39 mahallemize girerek bütün evlere maske ulaştırdı. Bugüne kadar 1 milyona yaklaşık maskeyi vatandaşıma ulaştırmayı başladık. Maskenin yanı sıra 100 bin çift eldiveni vatandaşlarımız ile paylaştık" diye belirtti.

Başkan Semih Esen, pazar yerlerinde maske dağıtmaya devam edeceklerini vurguladı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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