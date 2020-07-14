Konyaaltı Belediyesi'nin 'sünnet' kayıtları başladı
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Konyaaltı Belediyesi'nin 'sünnet' kayıtları başladı

Konyaaltı Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen sünnet töreni için kayıtlar başladı.

Konyaaltı Belediyesi'nin 'sünnet' kayıtları başladı
14.07.2020 13:40 | Son Güncelleme: 14.07.2020 13:45

Konyaaltı Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen sünnet töreni için kayıtlar başladı. Her yıl onlarca çocuğun sünnetini üstlenen Konyaaltı Belediyesi, bu yılki sünnet töreni için kayıtları almaya başladı. Daha çok maddi durumu elverişli olmayan ailelerin yararlanabildiği sünnet töreninin kirveliğini de Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen yapıyor. Her yıl geleneksel olarak düzenledikleri sünnet şöleni ile onlarca çocuğu ücretsiz sünnet ettirdiklerini dile getiren Başkan Esen, sünnet etkinliği için kayıtların başladığını bildirdi. Başkan Esen, bu sünnet törenine katılacak çocukları da şimdiden tebrik ettiğini söyledi. 5-12 yaş grubu çocuklar için ailelerin başvuru yapabileceği sünnet töreni için vatandaşların kimlikleriyle Konyaaltı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne müracaat etmeleri gerekiyor. Kayıtlar 29 Temmuz'da sona erecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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