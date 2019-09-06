Konyaaltı Belediyesi'nden okula sıcak asfalt

06.09.2019 11:17

Konyaaltı Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Konyaaltı Bahtılı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde sıcak asfalt çalışması başlattı.



Geçtiğimiz günlerde bölgedeki okulların aile birliği temsilcileriyle bir araya gelen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ilgili müdürlüklere verdiği talimat ile okullarda bakım-onarım ve temizlik çalışması başlatmıştı. Şu ana kadar 15 okulda bakım-onarım ve temizlik çalışması yapan Konyaaltı Belediyesi, son olarak Konyaaltı Bahtılı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde sıcak asfalt çalışması başlattı. Antalya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle yürütülen asfalt çalışması sonrası okul bahçesi modern bir görünüme kavuşmuş olacak.



Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, bundan yaklaşık 10 gün önce teknik ekibiyle birlikte bölgedeki okulların aile birliği temsilcileriyle bir araya geldiğini belirterek, okulların acil yapılması gereken ihtiyaçlarını belirlediklerini söyledi. Buna göre zaman kaybetmeden bir çalışma programı oluşturduklarını ve Fen İşleri, Park Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin okullarda bakım-onarım ve temizlik çalışması başlattığını ifade eden Semih Esen, son olarak da Konyaaltı Bahtılı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde sıcak asfalt çalışmasına başladıklarını söyledi.



Büyükşehir ile el ele



Başkan Semih Esen, "Konyaaltı Belediyesi olarak açtığımız yaz okulunda öğrencilerimiz, tatillerini son derece verimli bir şekilde geçirdi. Spor, sanat ya da hobi kurslarımız ile kendilerini geliştirme fırsatı buldu. Şimdi ise okullarımızda yaptığımız küçük dokunuşlarla öğrencilerimizin eğitim hayatını çok daha başarılı kılmaya çalışıyoruz. Okul binasının temizliği ve bahçe peyzajını yapıyor; oyun grubu, bank ve spor sahalarını boyuyoruz. 15 okulda tamamladığımız bu çalışmalarımıza Konyaaltı Bahtılı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde, spor sahasının asfaltlanması ile devam ediyoruz. Yeni eğitim-öğretim yılının tüm öğrencilerimize şimdiden hayırlı olmasını diliyor, asfalt çalışmasında bize destek olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'e de ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İHA