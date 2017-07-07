Konyaaltı Belediyesi'nden Metruk Yapılarda Temizlik

Bölgedeki metruk yapıların uygunsuz kullanımının önüne geçmeyi amaçlayan Konyaaltı Belediyesi, ilk olarak Sarısu Mahallesi'nde çalışma yaptı.



Konyaaltı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Sarısu Mahallesi'nde çöp toplayıcıların depolama alanı olarak kullandıkları metruk bir yapıya baskın düzenledi. Vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine yapılan baskında, atıl halde olan inşaatta depolanmış tonlarca çöp çıktı.



Metruk halde olan inşaata kurulan, çevre sağlığını da son derece olumsuz etkileyen, derme çatma depoyu iş makinesiyle yıkan zabıta ekipleri, etrafa saçılan hurda ve kağıt türü atıkları da toplayarak geri dönüşüme kazandırdı.



Bölgede metruk yapıların denetimini sağlamak adına zaman zaman çalışmalar yaptıklarını dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bu tür çalışmaları yaparken gelen şikayetleri de dikkate aldıklarını söyledi.



Metruk inşaat alanı yada benzeri ortamlarda kağıtların depo edilmesine izin veremeyeceklerini bildiren Başkan Böcek,"Bu tür yerlerde gelişi güzel depolanan atık malzemeler haşere ve zararlı hayvanların üremesine zemin hazırlıyor. Ekiplerimiz halk sağlığına tehdit eden bu durumu ortadan kaldırmak için bu tür operasyonlar düzenleyerek, el koydukları kağıt ve hurda atıkları geri dönüşüme gönderiyor" dedi. - ANTALYA