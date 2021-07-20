Konyaaltı Belediyesi'nden kurban denetimi
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Konyaaltı Belediyesi'nden kurban denetimi

Konyaaltı Belediyesi'nden kurban denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Konyaaltı Belediyesi Veteriner İşleri ve Zabıta Müdürlüğü'nde görevli ekipler, ilçe genelinde üç ayrı noktada kurulan küçükbaş ve büyükbaş kurban kesim yerlerinde denetim yaptı.

Konyaaltı Belediyesi Veteriner İşleri ve Zabıta Müdürlüğü'nde görevli ekipler, ilçe genelinde üç ayrı noktada kurulan küçükbaş ve büyükbaş kurban kesim yerlerinde denetim yaptı.

Kurban Bayramı'nda hem ilçe halkının hem de tatil amaçlı ilçeye gelen misafirlerin güven ve huzur içinde tatil geçirmelerini amaçlayan Konyaaltı Belediyesi, ilgili müdürlükleri ile 7/24 hizmet veriyor. Konyaaltı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı'nın ilk günü küçükbaş ve büyükbaş kurban kesim yerlerini denetledi. Siteler ve Liman mahallelerinde küçükbaş, Altınkum Mahallesi'nde ise büyükbaş kurbanlıkların kesimi yapılırken, görevli ekipler hayvanların küpe ve sağlık belgelerini kontrol etti.

Ekipler görev başında

Öncelikle kurban kesim noktalarında kovid-19 salgını ile ilgili her türlü tedbiri aldıklarını ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Halk ve çevre sağlığı hassasiyeti çerçevesinde koruyucu ve önleyici tedbirlerin eksiksiz uygulanması için her bayram olduğu gibi bu bayramda da kurban kesim yerlerini denetlemekteyiz. İnternet ortamında günler öncesi sıra alan vatandaşlarımız, belediye olarak düzenlediğimiz kurban kesim noktalarında, son derece hijyenik ve dini kurallara uygun şekilde kurbanlarını kestirebiliyorlar. Veteriner İşleri ve Zabıta Müdürlüklerimiz ise buralarda yaptıkları denetimlerle gün boyu düzen ve tertibin en üst seviyede olmasını sağlıyor. Tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Konyaaltı Belediyesi'nden kurban denetimi
Konyaaltı Belediyesi'nden kurban denetimi
Konyaaltı Belediyesi'nden kurban denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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