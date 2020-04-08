Konyaaltı Belediyesi'nden herkese ücretsiz maske
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Konyaaltı Belediyesi'nden herkese ücretsiz maske

KONYAALTI Belediyesi koronavirüsü ile mücadele kapsamında bankamatik, market ve mahalle muhtarlıkların önlerinde kurulan stantlarda, mobil devriye araçları ile de sokaklarda ilçe halkına ücretsiz maske dağıtıyor.

08.04.2020 14:17 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:17
Konyaaltı Belediyesi'nden herkese ücretsiz maske

 

KONYAALTI Belediyesi koronavirüsü ile mücadele kapsamında bankamatik, market ve mahalle muhtarlıkların önlerinde kurulan stantlarda, mobil devriye araçları ile de sokaklarda ilçe halkına ücretsiz maske dağıtıyor.Dünyada ve ülkemizde koronavirüs tehdidi artarak devam ediyor. Birçok kurum ve kuruluş gibi Konyaaltı Belediyesi de aldığı tedbirlerle bu tehdidi minimum düzeye indirgemeye çalışıyor. Bu kapsamda özellikle sahadaki çalışmaları genişletiyor. Konyaaltı Belediyesi ekipleri ilk olarak tek noktadan giriş yapılan semt pazarlarında, sosyal mesafeyi gösteren işaretleme yaptı. Bir metre kuralına uygun şekilde yapılan işaretleme ile vatandaşların birbirleriyle olan mesafelerini takip edebilmesi amaçlanıyor. Bununla birlikte bankamatik, market ve muhtarlıkların önlerinde konuşlandırılan stantlar ile de vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılıyor. Maske dağıtım araçlarıyla cadde cadde, sokak sokak devriye yapan ekipler, yine ücretsiz maske dağıtmaya devam ediyor.VATANDAŞLAR BÜYÜK İLGİ GÖSTERİYORKonyaaltı Belediyesi tarafından maskelerin ilçe genelinde ücretsiz dağıtıldığına işaret eden Toros Mahalle Muhtarı Sami Eke, vatandaşların muhtarlık önlerinde yapılan maske dağıtımına da son derece olumlu yaklaştığını söyledi. Mahallede çok sayıda vatandaşın zorunlu haller dışında evden dışarı çıkamadığı belirten Sami Eke, Konyaaltı Belediye Başkanımız Semih Esen'e çok teşekkür ederiz, halkımızın sağlığını düşündüğü için. Böyle bir uygulamaya ihtiyaç vardı. Vatandaşlar evden çıkamıyor. Aileden bir kişiyi gönderip maskesini alabiliyor. Bizler bu hizmetin devam etmesini istiyoruz. Her vatandaşımız maskesine sahip olsun diye konuştu.MAHALLEMİZDE BİR GÜNDE 15 BİN MASKE DAĞITILDIUncalı Mahalle Muhtarı Mehmet İbik ise şöyle konuştu Hayati derecede önem taşıyan maskeleri, bu zor günlerde vatandaşlara ücretsiz dağıttığı için öncelikle Konyaaltı Belediye Başkanımız Semih Esen'e teşekkür ediyoruz. Muhtarlık önlerinde kurulan stantlarda bir belediye personeli görev alıyor. Bu personel hijyen kurallarını maksimum düzeyde tutan korunaklı elbise içinde maske dağıtıyor. Sadece bir günde mahallemizde 15 bin adet maske dağıtıldı. Belediye ile vatandaş arasında köprü rolü üstlenen biz muhtarlar bu hizmetten çok memnunuz.MOBİL MASKE DAĞITIM ARAÇLARI OLUŞTURULDU

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, koronavürüsü ile mücadele anlamında aldıkları tedbirlere bir yenisini daha eklediklerini bildirdi. Muhtarlık önlerinde, market ve bankamatik önlerinde ücretsiz maske dağıtımına devam ettiğini ifade eden Başkan Esen, bununla birlikte şimdide 'mobil maske dağıtım aracı' uygulamasına başladıklarını söyledi. Başkan Esen, bu araçların cadde cadde, sokak sokak gezdiğini ve vatandaşlara ücretsiz maske dağıttığını kaydetti. Esen, bankamatik ve kapalı semt pazarı girişlerinde sosyal mesafeyi gösteren işaretleme yaptıklarını, vatandaşların sağlığı için bu tedbirlerin genişletilerek devam edeceğine vurgu yaptı.


Kaynak: DHA

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