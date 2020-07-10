Konyaaltı Belediyesi'nden 'havai fişek' kararı
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Konyaaltı Belediyesi'nden 'havai fişek' kararı

ANTALYA'nın Konyaaltı Belediye Başkanı CHP'li Semih Esen, belediye olarak bundan sonra ilçedeki hiçbir etkinlikte havai fişek gösterisi yapmayacaklarını açıkladı.

Konyaaltı Belediyesi'nden 'havai fişek' kararı
10.07.2020 12:51 | Son Güncelleme: 10.07.2020 12:55

ANTALYA'nın Konyaaltı Belediye Başkanı CHP'li Semih Esen, belediye olarak bundan sonra ilçedeki hiçbir etkinlikte havai fişek gösterisi yapmayacaklarını açıkladı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Esen, Sakarya'da 6 gün arayla meydana gelen patlamaların ardından havai fişeklerin ülke gündemine geldiğini kaydetti. Yaşanan acı olaylardan sonra Konyaaltı Belediyesi olarak yeni karara vardıklarını belirten Esen, "Bugünden itibaren hiçbir etkinliğimizde ve gösterimizde havai fişek kullanmayacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz. Havada renkli gösterilere neden olan havai fişekler, maalesef artık bize hayatını kaybedenleri hatırlatacak" dedi.Bilim insanlarının, havai fişeklerin kuşlara zarar verdiği yönünde de açıklamaları olduğuna değinen Başkan Esen, bu gösterilerin, kuşların göç yollarını değiştirmesine neden olduğu yönünde bilgiler paylaşıldığına dikkat çekti. Havai fişeklerin havada bıraktığı kimyasal maddelerin doğada olumsuz etkileri olabileceğine yönelik açıklamalar olduğunu belirten Esen, "Bugüne kadarki etkinliklerimizde havai fişek kullanmamaya azami özen gösteriyorduk. Artık hiçbir kutlamamızda bu gösteriye yer vermeyeceğiz. Özel gün kutlamalarımızın tüm çoşku ve görkemiyle doğaya, canlılara saygı ile devam edeceğini Konyaaltılıların bilmesini isterim" dedi. 


Kaynak: DHA

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