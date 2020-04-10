Konyaaltı Belediyesi'nden evde kalanlara kitap hediyesi
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Semih Esen, Konyaaltı, Güncel

Konyaaltı Belediyesi'nden evde kalanlara kitap hediyesi

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ilçede yaşayan vatandaşların evde kalarak kitap okuma çağrısı yanıt bulunca, belediyenin elinde bulunan kitapları vatandaşların evlerine gönderme kararı aldı.

10.04.2020 11:28 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:28
Konyaaltı Belediyesi'nden evde kalanlara kitap hediyesi

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ilçede yaşayan vatandaşların evde kalarak kitap okuma çağrısı yanıt bulunca, belediyenin elinde bulunan kitapları vatandaşların evlerine gönderme kararı aldı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in geçen hafta evde kalarak kitap okuma çağrısı, kartopu gibi büyüdü ve Antalya'da yaşayanlar, sosyal medyada birbirlerini etiketleyerek okuduğu kitapları paylaştı. Büyüyen kampanyaya kısa sürede yüzlerce kişi katıldı. Kitap okuyarak evde kalma yönündeki tavsiyenin olumlu karşılık bulmasını kendisini çok mutlu ettiğini belirten Semih Esen, geçen hafta bir sürpriz hazırlayacaklarını açıkladığını hatırlattı.

Dün itibariyle belediyenin elinde bulunan yaklaşık 4 bin kitabı Konyaaltı'nda vatandaşlara dağıtmaya başlayacaklarını belirten Esen, "İlçemizde kitabın çok sevildiğini bu küçük kampanya ile gördük. Bu salgın günlerinde birçoğumuz uzun süredir ara verdiğimiz kitapları yeniden okumaya başladık. Evde kaldığımızda en güzel etkinliklerden birinin kitap okumak olduğunu birçok vatandaşımız fark etti. Belediye olarak hayırseverlerin bize bağışladığı kitapları dağıtmanın anlamlı olacağını düşündük. Vatandaşlarımıza bir tavsiyemiz de okudukları kitapları komşuları ile paylaşarak daha çok insanın okumasını sağlaması yönündedir. Bu zor günler bittikten sonra aydınlık günlerde belediyemizin inşa edeceği büyük bir kütüphane projesi var. Oluşturacağımız kütüphanemiz sizlere çok daha zengin kaynaklar sunmaya devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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