Konyaaltı Belediyesi'nden 'atık' seferberliği
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Konyaaltı Belediyesi'nden 'atık' seferberliği

30.12.2020 14:41 | Son Güncelleme: 30.12.2020 14:46
Konyaaltı Belediyesi'nden 'atık' seferberliği

Konyaaltı Belediyesi, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında 2020 yılında, 16 bin 990 ton ambalaj, 90 bin kilogram tekstil ve benzeri atığı, geri dönüşüme göndererek tekrar ekonomiye kazandırdı.

Konyaaltı Belediyesi, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında 2020 yılında, 16 bin 990 ton ambalaj, 90 bin kilogram tekstil ve benzeri atığı, geri dönüşüme göndererek tekrar ekonomiye kazandırdı.

Konyaaltı Belediyesi, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında cadde, sokak ve marketlere konumlandırdığı 685 adet konteyner, kağıt, metal, plastik atık toplama noktası ve kamu kurumlarına verilen 3 bin adet geri dönüşüm kutusu ile 2020 yılı içinde toplam 16 bin 990 ton ambalaj, 14 bin 500 kilogram lastik, bin 946 kilogram pil, bin 704 kilogram elektronik atığı topladı. Ayrıca 90 bin kilogram tekstil ve benzeri atık yine aynı şekilde geri dönüşüm yoluyla ayrıştırılarak ekonomiye kazandırıldı.

"Ekonomiye kazandırıyoruz"

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ilçe genelinde her kesimim dahil edildiği geri dönüşüm seferberliğinden olumlu neticeler aldıklarını belirterek, "Konyaaltı'nın çeşitli noktalarına konumlandırdığımız mobil atık toplama merkezlerimizle, öğrencilerimizle yürüttüğümüz atık pil toplama uygulamalarıyla ve vatandaşlarımızı bilgilendirmek için dağıttığımız el broşürleriyle topyekün bir sıfır atık çalışması yürütüyoruz. Bu bağlamda 2020 yılı içinde 17 bin tona yakın ambalaj atığı topladık. Bununla birlikte 90 bin kilograma yakında tekstil atık topladık. Topladığımız bu atıklarla hem ekonomimize katma değer sağlıyor, hem de çevremizi koruyoruz" diye konuştu.

"Her şeyden önce bizler dünyamıza, yaşadığımız şehrimize saygı göstereceğiz" diye konuşan Başkan Esen, bu anlamda Sıfır Atık Projesine destek veren her vatandaşı kutladığını belirterek, onların birer çevre kahramanı olduğunu söyledi. - ANTALYA

Konyaaltı Belediyesi'nden 'atık' seferberliği
Konyaaltı Belediyesi'nden 'atık' seferberliği
Konyaaltı Belediyesi'nden 'atık' seferberliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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