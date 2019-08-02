Konyaaltı Belediyesi Meclisinden önemli kararlar

Konyaaltı Belediyesi Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in başkanlığında gerçekleştirildi. Mecliste alt gelir grubu lise öğrencilerine, hayvan üreticilerine ve kreş çağındaki öğrenci velilerine müjdeli kararlar alındı.

Konyaaltı Belediyesi Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in başkanlığında gerçekleştirildi. 17 gündem maddesi için oturum açan Başkan Semih Esen, alt gelir grubu lise öğrencileri, hayvan üreticileri ve kreş çağındaki öğrenci velilerini ilgilendiren kararlara imza attı.

Tarım İlçe Müdürlüğü tarafından Konyaaltı'ndaki hayvan üreticilerine uygulanan programlı aşıların ücretlerinin Konyaaltı Belediyesi tarafından karşılanmasını talep eden Başkan Semih Esen, konuyu gündemin 12. maddesi olarak meclise sundu. Oy birliğiyle kabul gören madde ile yaklaşık 20 bin hayvanı aşı programına alacaklarını dile getiren Başkan Semih esen projeyle hayvan üreticisi çiftçilere destek olmak istediklerini söyledi. Başkan Esen, bu projenin Belediyeye maliyetinin yaklaşık olarak 150 bin lira olduğunu bildirdi.

Başkan Semih Esen, özellikle dar gelir grubunda, sosyal yada daha başka sorunlar nedeniyle eğitimlerini aksatan lise öğrencilerine yardım eli uzatan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Antalya Mezunları Derneği'ne Konyaaltı Belediyesi olarak destek olmak istediklerini söyledi. Bunun için Akkuyu Mahallesi içerisinde yer alan EXPO Parkı'nda 'hizmet binası' olarak belirlenen 406 metrekare alanı ODTÜ Antalya Mezunlar Derneğine tahsis etek istediklerini dile getiren Başkan Esen, Mecliste 9. gündem maddesi olarak görüşülen konunun Ak Parti grubunun çekimser oylarıyla kabul edildiğini kaydetti.

"Kreşler ücretlerine indirim"

"Bakanlığın 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için kamuya bağlı kreşlerin ücretlerini 'Özel sektör çalışanları için kreş ücretleri, kamu çalışanlarının ödediği ücretin yüzde 50 fazlası olur' şeklinde düzenlediğini ifade eden Başkan Semih Esen, buna göre Belediye bünyesinde hizmet veren kreşlerde ücretlerin kamu çalışanları için 850, özel sektör çalışanları içinse 1275 liraya çıktığını bildirdi. Ancak bu rakamları çok yüksek bulduklarını ve yeni bir düzenlemeyle fiyatları aşağıya çekmek istediklerini dile getiren Başkan Semih Esen, Meclisin de onayıyla kreş ücretlerini kamu çalışanları için 600, özel sektör çalışanları için de 900 olarak belirlediklerini kaydetti. Bu indirimle ailelerinde biraz olsun rahat nefes alacağını ifade eden Semih Esen, Ağustos Ayı Meclis Toplantısında görüştükleri 17 gündem maddesinin Konyaaltı ve de Antalya için hayırlı olmasını diledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA