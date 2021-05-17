Konyaaltı Belediyesi mayıs ayında esnaftan kira almayacak
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Konyaaltı Belediyesi mayıs ayında esnaftan kira almayacak

Konyaaltı Belediyesi mayıs ayında esnaftan kira almayacak
Anadolu Ajansı / Gülsem Adam - Haberler | Güncel

Antalya'nın Konyaaltı Belediyesinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belediye taşınmazında kiracı olan esnaftan mayıs ayında kira ücreti almayacağı bildirildi.

Antalya'nın Konyaaltı Belediyesinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belediye taşınmazında kiracı olan esnaftan mayıs ayında kira ücreti almayacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi gerçekleştirilen mayıs ayı meclis toplantısında belediye taşınmazlarında kiracı olan esnaflardan, mayıs ayında kira alınmaması kararlaştırıldı.

Karar tüm partilerin desteğiyle ve oy birliği ile kabul edildi.

Başkan Semih Esen ise alınan kararın hayırlı olmasını dileyerek, "Esnafımız bu karar ile bir nebze olsun rahatlama sağlayacaktır. En kısa zamanda pandemi koşullarının sona ermesini ve tüm halkımızın rahat bir nefes almasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan, meclis toplantısında İsrail'in Filistin'e yönelik saldırısı kınandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

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