Konyaaltı Belediyesi kreşleri hizmete açıldı
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Konyaaltı Belediyesi kreşleri hizmete açıldı

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, kreş öğretmenlerinin 14 gün izole sürecini sıkıntısız tamamladığını belirterek, 15 Haziran Pazartesi günü itibariyle belediye bünyesindeki çocuk kreşlerini hizmete açtıklarını söyledi.

Konyaaltı Belediyesi kreşleri hizmete açıldı
15.06.2020 15:15 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:19

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, kreş öğretmenlerinin 14 gün izole sürecini sıkıntısız tamamladığını belirterek, 15 Haziran Pazartesi günü itibariyle belediye bünyesindeki çocuk kreşlerini hizmete açtıklarını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde belediye bünyesinde hizmet veren kreşleri ziyaret ederek, pandemiye karşı alınan fiziki tedbirleri yerinde inceleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, bu tedbirlerin dışında öğretmenlerin de 14 gün izole sürecinde olduğunu, kreşleri bu sürenin bitiminde açacaklarını duyurmuştu. Öğretmenlerin izole sürecini sıkıntısız tamamladığını dile getiren Başkan Esen, 15 Haziran Pazartesi günü itibariyle Konyaaltı Belediyesi çocuk kreşlerinin hizmete açıldığını bildirdi.

Başkan Semih Esen, "Bakanlık, kreşlerin 1 Haziran itibariyle açılabileceğini duyurmuştu. Fakat öğretmenlerin de izole olması düşüncesiyle Konyaaltı Belediyesi olarak öğretmenlerimizi 14 gün izolasyona almayı beklemeyi uygun bulduk. Bu sürenin hemen ardından öğretmenlerimiz eksiksiz görevleri başına döndü ve bugün itibariyle çocuk kreşlerimizi gönül rahatlığı içinde hizmete açtık. Minik öğrencilerimizin ve de öğretmenlerimizin sağlığı için kreşlerimizde gerekli tüm tedbirleri aldık. İlk olarak ateşleri ölçülen minik öğrencilerimizi tek tek sınıflara alıyoruz. Sınıfları en fazla 6 öğrencili olacak şekilde yeniden düzenledik. Oyun parkı, etkinlik alanı ve yemekhane gibi ortak alanlara ise öğrenciler sınıflar halinde alınıyor. Bu süreci birlikte başarıyla atlatacağız" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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