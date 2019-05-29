Konyaaltı Belediyesi Kreşinin mezuniyet sevinci

Konyaaltı Belediyesi Uncalı Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevi'nde eğitim gören 6 yaş grubu öğrenciler, düzenlenen törende kep atarak mezun olmanın mutluluğunu yaşadılar.

Konyaaltı Belediyesi Uncalı Çocuk Kreyi ve Gündüz Bakımevinde mezuniyet coşkusu yaşayan minikler, karnelerini Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan'ın elinden aldılar. Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen mezuniyet töreni minik öğrencilerin birbirinden güzel dans ve halk oyunları gösterileriyle başladı. Çocukları ve velileri bu özel günlerinde yalnız bırakmayan Tuğba Erke Bostan'ın miniklerin mezuniyet sevince ortak oldu. Konyaaltı Belediyesi Uncalı Çocuk Kreyi ve Gündüz Bakımevinde 6 yaş grubu öğrencilerin heyecanını paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan,"Uncalı kreşimizin yılsonu gösterisinde bir araya geldiğimiz bu günde en kıymetli varlıklarımız olan çocuklarınızı bizlere emanet ettiğiniz için siz sayın velilerimize çok teşekkür ediyorum. Bu kıymetli yavruları kendi yavrularından hiç ayırmayan gözünün önünden esirgemeyen kıymetli öğretmenlerimize de çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra ki dönemlerde de Atatürkçü ilkelerden ayrılmayan demokratik ve laik bireyler yetiştirmeye hiç şüpheniz olmasın ki devam edeceğiz. Umarım çok mutlu, başarılı, sağlıklı olurlar. Her zaman iyilerle karşılaşmalarını diliyorum. Başkanımız Semih Esen'in selamlarını iletiyorum, o da tüm yavrularımıza yeni eğitim ve öğretim hayatlarında başarılar diliyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından sahneye çıkan minik öğrenciler, hazırladıkları dans ve halk oyunları gösterisiyle izleyenleri büyüledi. Gösterilerin ardından 6 yaş grubu 46 öğrenci, kep atarak mezun olmanın mutluluğunu yaşadılar. - ANTALYA

Kaynak: İHA