Konyaaltı Belediyesi, kiracı esnafından Mayıs ayı kirası alınmayacak

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, tam kapanma tedbirleri kapsamında Konyaaltı Belediyesi taşınmazlarında kiracı olan esnaftan Mayıs ayında kira ücretlerinin alınmayacağını açıkladı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, tam kapanma tedbirleri kapsamında Konyaaltı Belediyesi taşınmazlarında kiracı olan esnaftan Mayıs ayında kira ücretlerinin alınmayacağını açıkladı.

Konyaaltı Belediyesi Mayıs ayı olağan meclis toplantısı Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, başkanlığında gerçekleştirildi. Meclisin açılışında konuşan Başkan Semih Esen, Kudüs ve Gazze'de İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırısını kınadı. Başkan Esen, Ramazan Bayramı'nda dünyanın farklı noktalarında bazı çocukların mutlu bir bayram geçiremediğini söyledi. Başkan Esen, "Gazze'de İsrail'in yaptığı saldırılar neticesinde küçücük çocuklarımızı kaybettik. İçimiz onlara yandı. Dünyanın hiçbir yerinde masumlar ölmesin" dedi. Mecliste, ayrıca Millet İttifakı meclis üyeleri İsrail'in Gazze'de masumları hedef alan saldırısını kınayan bir bildiri okudu. Bu bildiriye tüm meclis üyeleri de destek verdi.

Öte yandan Konyaaltı Belediye Meclisi, Konyaaltı esnafını sevindiren bir karara imza attı. Konyaaltı Belediyesi taşınmazlarında kiracı olan esnaflardan tam kapanma dönemini kapsayan Mayıs ayında kira alınmaması yönünde karar aldı. Karar tüm partilerin desteği ile oy birliği ile kabul edildi. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, alınan kararın hayırlı olmasını dilerken, "Esnafımız bu karar ile bir nebze olsun rahatlama sağlayacaktır. En kısa zamanda pandemi koşullarının sona ermesini ve tüm halkımızın rahat bir nefes almasını istiyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı