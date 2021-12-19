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KONYAALTI BELEDİYESİ KARLI YOLLARI AÇIYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KONYAALTI Belediyesi, ilçenin yaylarında karla kaplanan yolları açarak, vatandaşların güvenli bir şekilde ulaşım sağlayabilmesi için çalışıyor.

KONYAALTI, ANTALYA (DHA) - KONYAALTI Belediyesi, ilçenin yaylarında karla kaplanan yolları açarak, vatandaşların güvenli bir şekilde ulaşım sağlayabilmesi için çalışıyor.

Konyaaltı'nın yüksek yerlerinde yılın ilk karı yağarken, kar yağışı sonrasında kapanan yollar Konyaaaltı Belediyesi ekipleri tarafından açıldı. Kar küreme ve yol açma çalışmalarını Feslikan, Saklıkent ve Geyikbayırı bölgelerinde aralıksız sürdüren Konyaaltı Belediyesi, bir yandan da aracı yolda kalan vatandaşlara yardım etti. Teyakkuzda olan Konyaaltı Belediyesi ekipleri, Saklıkent yolu, Feslikan yolu ve Geyikbayırı mevkiindeki yollarda vatandaşın rahat bir şekilde ulaşım sağlayabilmesi amacıyla çalışmalarını gün boyunca sürdürdü. Ekipler, yılın ilk karını görmek için bölgeye akın eden vatandaşları da uyarmayı ihmal etmedi.

EKİPLER TEYAKKUZDA

Konyaaltı'nın yaylalarında kar yağışının etkisini sürdürdüğünü söyleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, kış döneminde vatandaşların sağlıklı bir şekilde ulaşım yapabilmeleri için tüm önlemleri aldıklarını belirtti. Vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Başkan Esen, 'Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz Saklıkent yolu, Feslikan Yaylası ve Geyikbayırı'nın yüksek bölgelerindeki yollarda küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor. Vatandaşların güvenli bir şekilde ulaşım sağlayabilmesi için çalışmalar devam edecek" dedi.

KONYAALTI BELEDİYESİ KARLI YOLLARI AÇIYOR

KONYAALTI BELEDİYESİ KARLI YOLLARI AÇIYOR

KONYAALTI BELEDİYESİ KARLI YOLLARI AÇIYOR

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