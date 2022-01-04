Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu'na yeni üyeler aranıyor

Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu'na kayıtlar başladı.

Halk danslarını yaşatmak ve sergilemek amacıyla Belediye bünyesinde geçen yıl kurulan "Halk Oyunları Topluluğu" yeni dönem kayıtları, 12 Ocak'ta sona erecek.

Müzik ve ritim bilgilerinin ölçüldüğü seçmelerde başarılı olan gönüllüler topluluğa dahil edilecek.

Başvurular, www.konyaalti.bel.tr adresinden yapabiliyor.

AA / Tahsin Küçükkaraca - Son Dakika Haberleri

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