Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları bir yaşında
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Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları bir yaşında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları bir yaşında

Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, kuruluşunun birinci yıl dönümünü Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen mini gösteri ile kutladı.

Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, kuruluşunun birinci yıl dönümünü Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen mini gösteri ile kutladı.

Antrenör Mehmet Bağcı'nın yönetiminde kısa süre içinde kurulan Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, birinci yıl dönümünü düzenledikleri mini gösteri ile kutladı. Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen gösteriyi Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan ile Konyaaltı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Batı da izledi.

Düzenlenen etkinlik öncesi konuşan Tuğba Erke Bostan, bir yıldır yılmadan eğitim çalışmalarını sürdüren Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu üyelerini tebrik etti. "Bu eğitim çalışmaları sonrası büyük bir kalabalık karşısında sahne alıp, gösteri yapabilmenizi gönül isterdi" diye konuşan Tuğba Erke Bostan, pandemi nedeniyle bunun mümkün olmadığını kaydetti. Erke Bostan, bu günlerin elbette geride kalacağını belirterek, bu salonun hınca hınç dolu olduğu bir gün, Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu'ndan muhteşem bir gösteri izleyeceklerine inandığını bildirdi.

Teke Zeybeği ile sahne aldılar

Konuşmaların ardından mini gösteri için sahne alan Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, Antalya yöresine ait Teke zeybeği oyununu oynadı. Tuğba Erke Bostan ve Mehmet Batı, bu gösterinin ardından Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu üyelerine teşekkür belgesi takdim etti. - ANTALYA

Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları bir yaşında
Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları bir yaşında
Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları bir yaşında
Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları bir yaşında
Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları bir yaşında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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