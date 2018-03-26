Konyaaltı Belediyesi, Doğayla Buluşturuyor

Konyaaltı Belediyesi, Toroslar Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) işbirliğiyle her ay düzenlenen yürüyüşlerle vatandaşları doğayla buluşturuyor.

Konyaaltı Belediyesi ve TODOSK işbirliğiyle her ay gerçekleştirilen doğa yürüyüşleri devam ediyor. 2018 yılının 3'üncü gezisi Korucak, Bayatbademleri ve Döşemealtı bölgesinde gerçekleştirildi. TODOSK rehberleri öncülüğünde gerçekleşen yürüyüş Korucak'tan start aldı. Antalya'nın eşsiz doğa güzellikleri arasında gerçekleşen 8 kilometrelik parkur, Döşemealtı'nda sona erdi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, doğa yürüyüşlerinin vatandaşlar tarafından çok sevildiğini söyledi. Başkan Böcek, "Bu yıl gerçekleşen üçüncü gezimizle 235 vatandaşımız doğayla buluştu. Doğa yürüyüşleriyle vatandaşlarımız, Antalya'nın doğal güzelliklerini görme fırsatı bulurken, şehrin stresinden uzaklaşıyor. Gelecek aylarda yeni parkurlarda, farklı noktalara yürüyüşlerimiz sürecektir" dedi. - ANTALYA