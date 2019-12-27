Konyaaltı belediyesi çöpten 1 milyon lira tasarruf etti

27.12.2019 13:29 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:34

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Çöp Aktarma İstasyonu sayesinde yılda 1 milyon liralık tasarruf sağladıklarını söyledi.



Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı şantiyede Çöp Aktarma İstasyonunu inceleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, bu projeyle yılda 1 milyon lira tasarruf sağladıklarını bildirdi. Konyaaltı'ndan şehrin çöp toplama noktasına 15 kamyon ile taşınan çöpü, artık iki TIR ile taşıdıklarını dile getiren Başkan Semih Esen, bu iki TIR'ın yıl boyunca bin 821 sefer yaptığını ve yaklaşık 61 bin ton çöp taşıdığını ifade etti.



İlçe genelinde toplanan çöplerin Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesinde yer alan Çöp Aktarma İstasyonunda tırlara yüklendiğini ve buradan da Kızıllı Katı Atık Düzenli Depolama Sahasına taşındığını ifade eden Esen, bu yöntemle mazot gideri ve işçi maliyetlerinin büyük ölçüde azaldığını kaydetti. - ANTALYA

Kaynak: İHA