Konyaaltı Belediyesi, çobanlara desteği sürdürüyor

01.03.2020 13:34 | Son Güncelleme: 01.03.2020 13:35

Konyaaltı Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Mera Birimi, Konyaaltı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile işbirliğiyle küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiricilerini desteklemeye devam ediyor.



Konyaaltı'nda 237 küçükbaş, 261 de büyükbaş hayvan işletmesi bulunuyor. Bu işletmeler de 23 bin 50 küçükbaş, 2 bin 460 da büyükbaş hayvan yetiştiriliyor. Hayvan yetiştiriciliğinin bu kadar yoğun olduğu ilçede Konyaaltı Belediyesi de çeşitli projelerle üreticileri destekliyor. İlk etapta hayvan üreticilerine ücretsiz aşı desteğinde bulunan Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Akdeniz Üniversitesi işbirliğiyle mera alanlarında küçükbaş hayvanların ihtiyacına yönelik farklı noktalarda gölgelikler oluşturmuştu. Konyaaltı Belediyesi şimdi de mera alanlarının daha verimli kullanılması amacıyla küçükbaş hayvan üreticilerini bilgilendiriyor.



Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Muammer Saygılı, Konyaaltı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Canan Otruş, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Mera Birimi Şube Müdürü Erdal Tekşut ve teknik heyet ile birlikte hayvan üreticileri bilgilendirme toplantısı düzenledi. Doyran Mahallesi Düzmeşe mevkiinde hayvan üreticisi Murat Yavşanlı'nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda hayvan üretimi yapan çobanlara mera kullanımı, mera fonunca yapılacak desteklemeler, hayvancılık desteklemeleri ve hayvan hastalıkları ile mücadele konusu hakkında bilgi verildi.



"İnsanlar organik et ve süt besinleri yemek istiyor"



"Mera alanları dünya hayvancılığının kuşkusuz temel yem kaynağını oluşturmakta" diyen Başkan Yardımcısı Muammer Saygılı, "Ne yazık ki günümüzde çobanlığın sürdürülebilirliği sıkıntıya düşmüştür. Otlak alanlarının azlığı, mera alanlarının tahribatı et ve süt üretimini ciddi anlamda düşürmüştür. Konyaaltı Belediyesi ve ilgili kurumlar ile birlikte bu mesleğin sürdürülebilirliğini sağlamak adına çalışmalar yürütüyoruz. Besi anlamında özellikle ihtiyacımız olan otlak yeri, mera alanı gibi yerlerin kesinlikle yetiştiricinin lehine hazırlanarak sunulması gerekiyor. Bugün şu bir gerçek; insanlar organik et ve süt besinleri yemek istiyor. Özellikle koyun ve keçi yetiştiren insanlar doğal etin, doğal süt üreticilerinin ta kendileridir. Bu anlamda da tüketiciyi korumamız için bu insanlara sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyoruz ve bu yönde faaliyetlerimizi yürütüyoruz." diye konuştu.



Toplantı sonunda hayvan üreticileri verdikleri bilgiler nedeniyle teknik heyete teşekkür etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA