Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Türkiye şampiyonu olan kadın hentbol takımını kutladı
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Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Türkiye şampiyonu olan kadın hentbol takımını kutladı

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Türkiye şampiyonu olan kadın hentbol takımını kutladı
Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Spor

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Türkiye şampiyonu olan Yıldız Kadın Hentbol Takımı ile bir araya geldi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Türkiye şampiyonu olan Yıldız Kadın Hentbol Takımı ile bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Alanya'da 4-9 Temmuz'da düzenlenen 26'ncı Ramazan Demirci Açıkalan Hentbol Turnuvası'nı namağlup tamamlayıp Türkiye şampiyonu olan Konyaaltı Belediyesi Yıldız Kadın Hentbol Takımı, Başkan Esen'i ziyaret etti.

Genç sporcuları tebrik eden Esen, söz konusu başarının, Konyaaltı Belediyesi olarak altyapıya önem vermekte ne kadar haklı olduklarının göstergesi olduğunu belirtti.

Kulübün yönetim kurulu üyeleri, antrenörlerin de katıldığı buluşma, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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