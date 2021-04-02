Konyaa'da pikapla otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Konyaa'da pikapla otomobil çarpıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Konyaa'da pikapla otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobil ile pikabın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobil ile pikabın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye, göre Konya istikametinden Kulu'ya gitmekte olan M.G. (55) idaresindeki 42 CJU 70 plakalı Volkswagen marka otomobille, Meteoroloji Kavşağında tali yoldan karşı yöne çıkmak isteyen R.V. (36) idaresindeki 63 PV 597 plakalı Nissan marka pikapla çarpıştı. Çarpışma sonrasında her iki araç sürücüsü yaralandı. Kaza yerine sağlık ve trafik ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Konya-Ankara yolunun tek şeridi kaza nedeniyle kapanırken trafik akışı tek şeritten sağlandı. Trafik ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından araçlar kaza yerinden kaldırılarak yol trafiğe tekrar açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Konyaa'da pikapla otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Konyaa'da pikapla otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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