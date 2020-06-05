KONYA Ziyarete açılan Mevlana Müzesi, yerli turistlere kaldı Ziyarete açılan Mevlana Müzesi, yerli turistlere kaldıKONYA'da koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında 2,5 ay kapalı kaldıktan sonra geçtiğimiz pazartesi günü yeniden açılan Mevlana Müzesi'ni ilk 4 günde 3 bin 696 kişi ziyaret etti.

Ziyarete açılan Mevlana Müzesi, yerli turistlere kaldı

KONYA'da koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında 2,5 ay kapalı kaldıktan sonra geçtiğimiz pazartesi günü yeniden açılan Mevlana Müzesi'ni ilk 4 günde 3 bin 696 kişi ziyaret etti.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında 18 Mart'ta ziyarete kapanan Mevlana Müzesi, geçtiğimiz pazartesi günü Kültür Turizm Bakanlığı Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu tarafınran yapılan sema ayiniyle yeniden açıldı. Müzeyi ilk 4 gün içerisinde 3 bin 696 kişinin ziyaret ettiği belirtildi. Ziyarete gelen vatandaşlar, koronavirüs önlemleri kapsamında görevliler tarafından girişte ateşleri ölçüldükten sonra müzeye girebiliyor. Yine önlemler kapsamında saatte en fazla 200 kişi müzeye alınırken, ziyaretçiler, görevliler tarafından maskelerini takmaları konusunda sürekli uyarılıyor. Müze içerisinde ziyaretçilerin belirlenen ve işaretlenen mesafe kurallarına da uymaları isteniyor.

MÜZE YERLİ TURİSTLERE KALDI

Çeşitli illerden gelen ziyaretçiler Mevlana'nın sandukası önünde dua etti. Uzun süredir cami ve müzelerin kapalı olduğunu hatırlatan ziyaretçiler, özellikle Mevlana Müzesi'nin yeniden açıldığı için mutlu olduklarını, yurt dışı uçuşlar kapalı olduğu içinde sadece yerli turistlerin olduğunu söyledi. Özellikle Güneydoğu Asya ülkeleri ve İran'dan her sene gelen binlerce kişinin bu sene gelememesi nedeniyle müzenin oldukça sakin olduğu görüldü.

Kaynak: DHA