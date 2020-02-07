: Konya yolunda yoğun kar yağışı

07.02.2020 12:28 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:31

Konya karayolunda ulaşım, yoğun kar yağışı nedeniyyle güçlükle sağlanıyor.

Antalya'nın Akseki ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, ulaşımı etkiledi. Konya Karayolu Alacabel mevkisinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Karayolları ekipleri, trafiğin aksamaması için yollardaki çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışının Seydişehir'e kadar etkili olduğu belirtilerek, trafiğe çıkacakların dikkatli olması istendi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu