Konya yolunda kar yağışı (3)
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Konya yolunda kar yağışı (3)

Konya Yolu'nun Püser mevkisinde, kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan ve uçuruma metreler kala duran Metro Turizm'e ait 34 BK 6806 plakalı yolcu otobüsü, bulunduğu yerden vinç yardımıyla çekildi.

07.02.2020 14:40 | Son Güncelleme: 07.02.2020 14:40
Konya yolunda kar yağışı (3)

OTOBÜS, VİNÇ YARDIMIYLA KURTARILDI

Antalya- Yolu'nun Püser mevkisinde, kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan ve uçuruma metreler kala duran Metro Turizm'e ait 34 BK 6806 plakalı yolcu otobüsü, bulunduğu yerden vinç yardımıyla çekildi. Yola çıkarılan otobüs, yolcularını alıp, seferine devam etti.


Kaynak: DHA
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