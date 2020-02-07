Konya yolunda kar yağışı (2)
OTOBÜS, UÇURUMA METRELER KALA DURDUAntalya'nın Akseki ilçesinde, sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, ulaşımı etkiledi.
OTOBÜS, UÇURUMA METRELER KALA DURDU
Antalya'nın Akseki ilçesinde, sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, ulaşımı etkiledi. Antalya- Konya yolunun Püser mevkisinde, kar yağışı nedeniyle Metro Turizm'e ait 34 BK 6806 plakalı yolcu otobüsü, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıktı. İçinde 50'ye yakın yolcunun bulunduğu otobüs, kayarken, uçuruma 2 metre kala durdu. Trafik işaret levhasına çarpan otobüsün şoför mahallinin camı kırıldı. Yolcular, panik yaşarken, otobüs tahliye edildi.