Konya yolunda kar yağışı (2)
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Konya yolunda kar yağışı (2)

OTOBÜS, UÇURUMA METRELER KALA DURDUAntalya'nın Akseki ilçesinde, sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, ulaşımı etkiledi.

07.02.2020 13:00 | Son Güncelleme: 07.02.2020 13:00
Konya yolunda kar yağışı (2)

OTOBÜS, UÇURUMA METRELER KALA DURDU

Antalya'nın ilçesinde, saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, ulaşımı etkiledi. Antalya- Konya yolunun Püser mevkisinde, kar yağışı nedeniyle Metro Turizm'e ait 34 BK 6806 plakalı yolcu otobüsü, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıktı. İçinde 50'ye yakın yolcunun bulunduğu otobüs, kayarken, uçuruma 2 metre kala durdu. Trafik işaret levhasına çarpan otobüsün şoför mahallinin camı kırıldı. Yolcular, panik yaşarken, otobüs tahliye edildi. 


Kaynak: DHA
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