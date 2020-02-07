Konya yolunda kar yağışı
Konya yolunda kar yağışı (3)OTOBÜS, VİNÇ YARDIMIYLA KURTARILDIKonya yolunun Püser mevkisinde, kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkıp uçuruma metreler kala duran Metro Turizm'e ait 34 BK 6806 plakalı yolcu otobüsü, vinç yardımıyla bulunduğu yerden alınarak, yola çıkarıldı.
07.02.2020 14:55 | Son Güncelleme: 07.02.2020 14:56
Konya yolunda kar yağışı (3)
OTOBÜS, VİNÇ YARDIMIYLA KURTARILDI
Konya yolunun Püser mevkisinde, kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkıp uçuruma metreler kala duran Metro Turizm'e ait 34 BK 6806 plakalı yolcu otobüsü, vinç yardımıyla bulunduğu yerden alınarak, yola çıkarıldı. Otobüs, daha sonra yolcularını alarak yoluna devam etti.
Kaynak: DHA